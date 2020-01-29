Эпидемия в Китае: FIA мониторит ситуацию на случай отмены Гран При

FIA отслеживает ситуацию с ходом эпидемии коронавируса в Китае, сообщили в федерации The Guardian. Пока каких-либо решений касательно проведения международных гоночных соревнований в стране принято не было.

В результате эпидемии коронавируса в Китае заражено уже более шести тысяч человек. На данный момент китайские власти подтвердили 132 смерти, связанные с распространением болезни. При этом, в ближайшие месяцы страна должна принять два этапа чемпионатов мира FIA: Формула Е приедет в Санью 23 марта, а Формула 1 проведет Гран При в Шанхае с 17 по 19 апреля.

FIA будет следить за развитием событий в ближайшие недели, прежде чем примет решения по проведению этих этапов, сообщает источник.