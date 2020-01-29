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Эпидемия в Китае: FIA мониторит ситуацию на случай отмены Гран При

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Эпидемия в Китае: FIA мониторит ситуацию на случай отмены Гран При
Автор:
, редактор
29 янв. 2020 г., 13:40

Руководство федерации пока не приняло решений касательно этапов Формулы Е и Ф1.

FIA отслеживает ситуацию с ходом эпидемии коронавируса в Китае, сообщили в федерации The Guardian. Пока каких-либо решений касательно проведения международных гоночных соревнований в стране принято не было. 

В результате эпидемии коронавируса в Китае заражено уже более шести тысяч человек. На данный момент китайские власти подтвердили 132 смерти, связанные с распространением болезни. При этом, в ближайшие месяцы страна должна принять два этапа чемпионатов мира FIA: Формула Е приедет в Санью 23 марта, а Формула 1 проведет Гран При в Шанхае с 17 по 19 апреля.

FIA будет следить за развитием событий в ближайшие недели, прежде чем примет решения по проведению этих этапов, сообщает источник.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Иван Матушкин

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