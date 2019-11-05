«Ему важна не команда, а возможность побеждать». Вольф о будущем Хэмилтона в Mercedes
По словам главы чемпионской команды, он понимает интерес Льюиса Хэмилтона к Ferrari, но не считает того незаменимым.
В минувшее воскресенье в США Льюис Хэмилтон досрочно выиграл свой шестой чемпионский титул в Формуле 1, причем пять из них он заработал в составе Mercedes. У Хэмилтона подписан контракт с его командой до конца 2020 года – с учетом стабильности технического регламента это оставляет британскому гонщику хорошие шансы побороться за седьмой титул.
Однако в 2021 году вступят в силу новые правила, которые могут изменить расстановку сил в группе лидеров чемпионата. Глава команды Mercedes Тото Вольф не исключил, что это может подвигнуть Хэмилтона перейти к конкурентам. Слухи из паддоке давно говорят об интересе гонщика к Скудерии.
«Это естественно, что пилоты всегда мечтают выступать за Ferrari, ведь это самый важный бренд в Формуле 1, – сказал Вольф в эфире Sky Italia по ходу уик-энда в Остине. – Солнце в нашем чемпионате красного цвета.
Что касается Хэмилтона, то ему важна не команда как таковая, а возможность побеждать. Он ценит команду, состоящую из трудолюбивых людей. И сейчас его сердце принадлежит нам.
Не исключаю, что в 2021 году он может уйти. Что же, моя задача – собрать в команде двух лучших пилотов. Сейчас мы делаем ставку на Льюиса, но если он решит сделать другой выбор, то и мы будем выбирать. Он не единственный пилот, который мне нравится».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин
|Автор
|Сергей Иванов
«Ему важна не команда, а возможность побеждать». Вольф о будущем Хэмилтона в Mercedes
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