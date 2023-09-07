«Ему удается творить чудеса». Росберг выделил одного босса команды Ф1

Хотя в нынешней Формуле 1 безоговорочно доминирует Red Bull Racing, этот вовсе не значит, что возглавляющий ее Кристиан Хорнер справляется со своей работой намного лучше, чем его коллеги из других команд. Кроме собственно результатов, для оценки менеджера важно учитывать те ресурсы, которые есть в его распоряжении, а также прогресс в краткосрочной перспективе.

На эту тему в недавнем подкасте Sky Sports рассуждал экс-пилот Ф1 Нико Росберг. Он начал в того, что позитивно оценил работу, которую проделал Фредерик Вассер после начала работы в Ferrari.

После этого Нико заметил: «И все же, хотя пока он [Вассер] проработал лишь несколько месяцев, уже можно говорить, что у него не получилось сотворить никаких чудес.

А вот кому это удается – это Джеймсу Воулзу из Williams. Он показывает себя просто потрясающе. За столь короткий срок у него получилось полностью перестроить всю организацию работы в команде.

Прежде отдел аэродинамики почти не коммуницировал с теми, кто занимается симулятором, разработчики шасси тоже были как бы особняком.

Джеймс навел порядок во всей этой структуре – что мгновенно привело к заметному прогрессу. Я очень рад это видеть».

Росберг дебютировал в Ф1 за рулем Williams в 2006 году и выступал за команду на протяжении четырех сезонов. За это время он дважды поднимался на призовой подиум – после чего получил приглашение в Mercedes.

До недавнего времени Williams оставалась в Ф1 записным аутсайдером, однако сезон-2023 позволил ей ощутимо продвинуться вперед: Алекс Элбон уже дважды заканчивал гонки на седьмой позиции, а в Кубке конструкторов коллектив из Гроу уверенно занимает седьмую строчку.