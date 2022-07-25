«Ему просто скучно». Вольф продолжил перепалку с Хорнером

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Боссы Формулы 1 объявили об изменениях в правилах чемпионата, призванных уменьшить раскачку машин на прямых. В этих действиях многие в паддоке увидели стремление помочь Mercedes – после восьми чемпионских сезонов команда откатилась назад и пока не одержала ни одной победы.

Глава Red Bull Кристиан Хорнер прямо заявил, что его коллега из Mercedes Тото Вольф лоббирует те перемены, которые пойдут на пользу коллективу из Брэкли.

По ходу Гран При Франции репортеры попросили Вольфа высказаться по поводу слов соперника.

«Думаю, он просто заскучал от лидерства, – ответил австриец. – Понятия не имею, о чем он говорит, так как в конечном счете мы все делаем одно дело и работаем с одними и теми же владельцами спорта.

Лоббирование… можно подумать, что он сам ничего не лоббирует. Он что, просто сидит в своем кабинете и при этом ни разу никому не позвонил?»

Говоря о позиции Mercedes в отношении возможного судебного противостояния с другими командами, которые таким образом попробуют отменить изменения, Тото сказал: «Разве вас удивляет, что они так отчаянно сражаются?

Я читал публикации, будто изменения очень малы и ничего не изменят. Зачем же тогда угрожать судом?

Ни одна команда не станет затевать юридический процесс против FIA, если там решат что-то сделать по соображениям безопасности. Как по мне, все это – обычное позирование.

У машин есть собственный свойства. Они не проявляли себя здесь [в Ле-Кастелле], они не проявляли себя в Австрии и в Сильверстоуне – так как в этом году покрытие трасс стало более ровным. Однако эти свойства никуда не делись.

Шасси слишком жесткие, потому их и болтает. Если вы расспросите пилотов на условиях анонимности, большинство из них подтвердит вам это».

Он добавил: «Понятно, что когда ты лидируешь в чемпионате, то не хочешь вообще никаких изменений. Но когда ты позади, то рассчитываешь на максимальные перемены».