«Ему не выжить рядом с Леклером». Экклстоун о шансах Хэмилтона в случае перехода в Ferrari

Берни Экклстоун продолжает оставаться одним из главных ньюсмейкеров Ф1, хотя формально он уже несколько лет никак не связан с чемпионатом.

На этот раз британец, которому прошлой осенью исполнилось 89 лет, высказался по поводу лидеров спорта. Ключевыми гонщиками современной Формулы 1 он назвал Льюиса Хэмилтона, Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена, отметив одно очень важное для каждого из них условие.

«Все они хороши настолько, насколько серьезную поддержку получают, – объяснил Берни в интервью Autocar. – Льюиса поддерживают сильнее всего. Он полностью в курсе всего, что происходит [в Mercedes]».

Именно фактор поддержки, по мнению Экклстоуна, сдерживает Хэмилтона от более активных попыток перейти в Ferrari: «Он привык в большей или меньшей степени контролировать все происходящее. Думаю, если он перейдет в Ferrari, а их второй гонщик [Шарль Леклер], которого они сами считают наполовину первым, продолжит и дальше выступать на прежнем уровне, то ему [Хэмилтону] там не выжить.

Если команда влюбится в Леклера, а это уже происходит, они его [Льюиса] просто похоронят».

Также фактор Леклера Экклстоун назвал причиной снижения результатов Себастьяна Феттеля – по итогам 2019 года немец уступил молодому напарнику по всем ключевым показателям.

«Он немного просел, – сказал бывший коммерчемкий босс Ф1. – Почему? Возможно, именно потому, что вынужден был отвлекаться на вопросы внутри команды.

Он всегда был там первым номером. Но внезапно из ниоткуда возникает молодой парень, о котором никто и не слышал, и начинает привозить результаты. И вся Ferrari влюбляется в него.

Думаю, ему [Феттелю] сейчас немного… Знаете, мы довольно тесно общаемся, но все же не обсуждаем такие вещи. Он ни разу не говорил ничего об этом, но наверняка чувствует, что они начинают отодвигать его на второй план».