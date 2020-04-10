Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
75 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
82 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
96 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
110 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
138 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
145 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
159 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
166 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
180 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
194 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
201 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
215 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
229 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

«Ему не выжить рядом с Леклером». Экклстоун о шансах Хэмилтона в случае перехода в Ferrari

Поделились
Комментарии
«Ему не выжить рядом с Леклером». Экклстоун о шансах Хэмилтона в случае перехода в Ferrari
Автор:
, Ответственный редактор
10 апр. 2020 г., 08:36

По мнению бывшего коммерческого босса Ф1, сейчас каждому гонщику выжно выстроить команду вокруг себя – но в Скудерии это уже сделал Шарль Леклер, потому его напарнику, даже если это многократный чемпион мира, будет сложно

Берни Экклстоун продолжает оставаться одним из главных ньюсмейкеров Ф1, хотя формально он уже несколько лет никак не связан с чемпионатом. 

Читайте также:

На этот раз британец, которому прошлой осенью исполнилось 89 лет, высказался по поводу лидеров спорта. Ключевыми гонщиками современной Формулы 1 он назвал Льюиса Хэмилтона, Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена, отметив одно очень важное для каждого из них условие. 

«Все они хороши настолько, насколько серьезную поддержку получают, – объяснил Берни в интервью Autocar. – Льюиса поддерживают сильнее всего. Он полностью в курсе всего, что происходит [в Mercedes]». 

Именно фактор поддержки, по мнению Экклстоуна, сдерживает Хэмилтона от более активных попыток перейти в Ferrari: «Он привык в большей или меньшей степени контролировать все происходящее. Думаю, если он перейдет в Ferrari, а их второй гонщик [Шарль Леклер], которого они сами считают наполовину первым, продолжит и дальше выступать на прежнем уровне, то ему [Хэмилтону] там не выжить.   

Если команда влюбится в Леклера, а это уже происходит, они его [Льюиса] просто похоронят». 

Также фактор Леклера Экклстоун назвал причиной снижения результатов Себастьяна Феттеля – по итогам 2019 года немец уступил молодому напарнику по всем ключевым показателям.

«Он немного просел, – сказал бывший коммерчемкий босс Ф1. – Почему? Возможно, именно потому, что вынужден был отвлекаться на вопросы внутри команды. 

Он всегда был там первым номером. Но внезапно из ниоткуда возникает молодой парень, о котором никто и не слышал, и начинает привозить результаты. И вся Ferrari влюбляется в него. 

Думаю, ему [Феттелю] сейчас немного… Знаете, мы довольно тесно общаемся, но все же не обсуждаем такие вещи. Он ни разу не говорил ничего об этом, но наверняка чувствует, что они начинают отодвигать его на второй план».

Читайте также:

Следующая новость
Пелотон будущего. Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2020

Предыдущая новость

Пелотон будущего. Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2020
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Льюис Хэмилтон В Магазин , Берни Экклстоун , Шарль Леклер
Команды Ferrari В Магазин
Автор Александр Кабановский

База данных

Гран При Франции

Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Пелотон будущего. Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2020

2
Формула 1

Тодт попросил команды подать протест против Ferrari. Те отказались

3
Формула 1

Команда мечты. История доминирования McLaren в сезоне 1988 года

4
Формула 1

«Ему не выжить рядом с Леклером». Экклстоун о шансах Хэмилтона в случае перехода в Ferrari

5мин
5
Формула 1

Техническое ретро: история McLaren MP4/4, самой успешной машины в истории Формулы 1

Последние видео

«Скорость в иллюстрациях» – документальный фильм о Джорджо Пиоле 26:02
Формула 1

«Скорость в иллюстрациях» – документальный фильм о Джорджо Пиоле

Фильм «Герои» – секретный контракт Фелипе Массы 01:24
Формула 1

Фильм «Герои» – секретный контракт Фелипе Массы

Пять провальных попыток защитить титул в Формуле 1 07:13
Формула 1

Пять провальных попыток защитить титул в Формуле 1

Фильм «Герои» – история о ярких судьбах 02:11
Формула 1

Фильм «Герои» – история о ярких судьбах

Фильм «Герои» – история великих побед 03:13
Формула 1

Фильм «Герои» – история великих побед

Самое важное:

«Ему не выжить рядом с Леклером». Экклстоун о шансах Хэмилтона в случае перехода в Ferrari
F1

«Ему не выжить рядом с Леклером». Экклстоун о шансах Хэмилтона в случае перехода в Ferrari

Пелотон будущего. Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2020
F1

Пелотон будущего. Главные технические решения команд Ф1 в сезоне-2020

Петров привез продукты пенсионерам
F1

Петров привез продукты пенсионерам

Организатор Гран При Нидерландов отказался проводить гонку с пустыми трибунами
F1

Организатор Гран При Нидерландов отказался проводить гонку с пустыми трибунами

Тодт попросил команды подать протест против Ferrari. Те отказались
F1

Тодт попросил команды подать протест против Ferrari. Те отказались

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
  • MotoGP
Билеты
Партнер проекта
25 июн. - 28 июн.
Билеты
2 июл. - 5 июл.
Билеты
16 июл. - 19 июл.
Билеты
30 июл. - 2 авг.
Билеты
27 авг. - 30 авг.
Билеты
3 сент. - 6 сент.
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.