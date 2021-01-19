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«Ему надо менять бизнес-модель». Экс-пилоты Ф1 назвали подход Хэмилтона неверным

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«Ему надо менять бизнес-модель». Экс-пилоты Ф1 назвали подход Хэмилтона неверным
Автор:
, Ответственный редактор

По мнению бывших гонщиков, семикратному чемпиону не стоит ставить Mercedes жесткие условия по новому контракту

Ситуация вокруг будущего Льюиса Хэмилтона в Mercedes остается одной из актуальных тем этой зимы. Уже ясно, что между сторонами возникли разногласия в отношении того, сколько будет получать гонщик и какие привилегии получит. 

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Высказываться по этому поводу продолжают все, кто связан с Большими Призами. Бывший пилот Ф1, а сейчас гоночный эксперт Кристиан Альберс отметил, что подход Льюиса может сыграть против семикратного чемпиона мира, а самый большой удар по позициям сэра Хэмилтона нанес тот уик-энд, что за рулем его машины провел Джордж Расселл.

«Джордж в прямом и переносном смысле разрушил планы Хэмилтона, – сказал голландец в интервью De Telegraaf. – Зачем ему [Льюису] лишние десять миллионов? В мире сейчас горячее время. Он должен понять, что его бизнес-модель больше не работает.

Все, что сейчас происходит, как минимум не улучшает имидж Хэмилтона».

Ветеран Артуро Мерцарио, в свое время выступавший за Ferrari, а также вытащивший Ники Лауду из горящей машины после аварии австрийца на «Нюрбургринге», высказался в схожем ключе. 

«Наверное он считал, что заменить его будет сложнее, но Расселл в Сахине выступил на очень высоком уровне, – цитирует итальянца Sportal. – И думаю, правда в том, что Льюис не хочет себе такого напарника. Для него Валттери Боттас куда удобнее.

Все в мире гонок отлично знают, что твой главный конкурент – парень на такой же машине. И Хэмилтону надо понять, что кое-что меняется. 

Рано или поздно любой пилот достигает момента, когда кто-то из молодых обгоняет его. Подобное происходит в любой профессии, и гонки не могут быть исключением».

Хэмилтон и Mercedes продолжают хранить молчание о ходе переговоров, но в понедельник чемпион написал в социальных сетях, что «за сценой идет активная работа».  

«Многое происходит, но для меня важно лишь сообщить, что я в порядке физически и психологически, оставаясь в своем "пузыре"», – гласит сообщение.

Команда, в свою очередь, опубликовала изображение авторучки с логотипом Mercedes? снабдив его подмигивающим смайликом и репликой: «Никогда не знаешь, когда вдруг понадобится такая штука».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кристиан Альберс , Льюис Хэмилтон , Артуро Мерцарио
Команды Mercedes
Автор Александр Кабановский

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