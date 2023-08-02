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«Ему бы помолчать». Алонсо о роли Сафнауэра в проблемах Alpine

Фернандо рассказал, что его недавняя смена команды стала в том числе следствием действий руководства в Энстоуне

Александр Кабановский
Автор:
Эстебан Окон, Отмар Сафнауэр и Фернандо Алонсо, Alpine F1 Team

Фернандо Алонсо вернулся в Ф1 после паузы и начал выступать за Alpine, но год назад удивил всю Формулу 1, объявив о переходе в Aston Martin. Тогда казалось, что испанец пустился в авантюру и погнался за деньгами – но время подтвердило его правоту. 

За рулем зеленой машины испанец всю весну был главным преследователем Red Bull, да и сейчас удерживает третью строчку в чемпионате пилотов. Alpine же остается далеко позади, не без труда зарабатывая очки. Недавно французский коллектив сотрясли кадровые перестановки – в отставку отправили его руководителя Отмара Сафнауэра и спортивного директора Алана Пермейна, а технический директор Пэт Фрай ушел в Williams.

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Еще до того, как об этих кадровых решениях официально объявили по ходу Гран При Бельгии, Алонсо дал интервью BBC,  в котором рассказал о роли Сафнауэра в своем переходе. 

«Не могу сказать, что ощутил неуважение, но наши переговоры о новом контракте действительно затянулись, – объяснил он. – Если я верно помню, мы начали их в Австралии [в апреле] 2022 года.  

Все двигалось очень медленно, и вовсе не по моей вине. Я как раз был доволен ситуацией и готов продолжать выступления. Машина 2022 года была быстрой, я мне нравились ее скорость и перспективы на будущее. 

Но переговоры постоянно затягивались. То, о чем мы говорили, не попадало на бумагу, а они [Сафнауэр и тогдашний гендиректор Alpine] постоянно делали в СМИ все эти комментарии о моем возрасте. Да они и сейчас продолжают. 

Так им было удобнее. Так привык действовать Отмар. Но после событий этого сезона ему бы стоило помолчать. Просто сравните результаты Aston Martin с тем, чего добился он. Но он продолжает рассказывать, как гордится своим решениями. Просто невероятно».

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Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23, Эстебан Окон, Alpine A523, Карлос Сайнс, Ferrari SF-23

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Гонщик добавил, что для него стало неприятным сюрпризом недоверие руководства Alpine к его способностям добиться результатов с учетом возраста. 

На вопрос о том, действительно ли в Alpine слишком скромно оценивали его перспективы, Фернандо ответил: «Именно так. Они до сих пор в них не верят. 

Я выкладывался на каждом Гран При, я так много сделал для Renault, потому воспринимал особенно близко к сердцу, когда они сомневались во мне из-за возраста. 

От такого ты только сильнее хочешь доказать, что пребываешь в лучшей фазе своей карьеры. И наши результаты говорят сами за себя». 

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