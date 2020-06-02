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«Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1». Как вам название? Голосуем!

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«Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1». Как вам название? Голосуем!
2 июн. 2020 г., 10:19

В календарь Формулы 1 включили две гонки с необычными названиями. Настало время сказать, что мы об этом думаем

Сегодня Формулы 1 представила официальный календарь на сезон-2020. В расписании оказалось два этапа в Австрии и два этапа в Великобритании. Чтобы отличить гонки на одной трассе друг от друга, владельцы чемпионата из Liberty Media придумали этапам разные названия.

Если первая гонка «Ред Булл Ринге» сохранила привычное наименование Гран При Австрии, то вторую назвали Гран При Штирии. С Сильверстоуном получилось еще более радикально. Если первый этап на этой трассе называется Гран При Великобритании, то официальное наименование второй гонки звучит так: «Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1».

Что вы думаете об этих названиях? Давайте проголосуем.

 

 

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