Williams нашла себе «пятничного гонщика» в Формуле 3
В первой тренировке Гран При Абу-Даби за руль машины FW45 сядет воспитанник команды Зак О'Салливан
Команды Ф1 обязаны один раз за сезон доверить свою машину молодому пилоту в пятницу по ходу уик-энда. Применительно к Williams это правило касается только Алекса Элбона – считается, что дебютант сезона Логан Сарджент еще в Бахрейне отработал «сам за себя».
В среду стало известно, что на финальном этапе чемпионата мира команда из Гроу доверит эту ответственную миссию Заку О'Салливану. Минувший сезон тот провел в Формуле 3, где одержал четыре победы и занял второе место в общем зачете.
Также Williams объявила, что на тестах юниоров, которые состоятся на «Яс-Марине» на неделе после Гран При, ее машиной будут управлять О'Салливан и еще один гонщик молодежной академии команды Франко Колапинто, который в недавнем прошлом стартовал за G-Drive Racing в марафонских гонках, а в 2023-м стал четвертым в Ф3.
Чтобы получить достаточно баллов Суперлицензии для участия в пятничной тренировке, 18-летнему О'Салливану требовалось дополнительно проехать 300 км на машине Ф1, «отражающей современное поколение».
Williams организовала ему в октябре частные тесты в Бахрейне за рулем Alpine A521, где эта задача была решена. Кроме того, год назад Зак уже ездил в Сильверстоуне на Aston Martin AMR21 – 32 круга стали для него призом за победу в споре за звание лучшего молодого гонщика Премии Autosport.
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