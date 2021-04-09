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Формула 1 / Новость

Эллисон ушел с поста технического директора Mercedes

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

Чемпионская команда Ф1 объявила о кадровых перестановках. Джеймс Эллисон получит другой пост и больше не будет руководить технической группой на каждодневной основе

Эллисон ушел с поста технического директора Mercedes

С 1 июля британский конструктор официально станет главой технического штаба – он станет отвечать за вопросы долгосрочного планирования.

Новым техническим директором в Брэкли назначен Майк Эллиот. Специалист, прежде работавший в Renault и McLaren, присоединился к Mercedes в 2012 году. Он был главой отдела аэродинамики, а с 2017-го стал директором по технологиям. 

В Mercedes объяснили перестановки желанием выстроить долгосрочную стратегию в преддверии радикальной смены регламента с 2022 года. В команде подчеркнули, что кадровые изменения никак не связаны со слабым стартом нынешнего сезона. 

Джеймс Эллисон был техническим директором Mercedes с 2017 года.

«С момента появления в Mercedes Джеймс показал себя выдающимся техническим лидером, – приводит пресс-служба слова главы команды Тото Вольфа. – Он внес невероятный вклад в наши результаты.

Мы уже некоторое время знали, что его работа на посту технического директора подходит в концу в этом году, и я рад, что мы смогли подобрать для него новую роль. которая сохранит его в нашей гоночной семье. Последние годы Джеймс оставался для меня важным спарринг-партнером, и я знаю, что в будущем нам многого предстоит добиться сообща».

Сам Джеймс добавил: «Я твердо убежден, что в нашем спорте люди должны оставаться на руководящих должностях люди лишь ограниченное время. Потому предпочел сделать шаг в сторону с поста технического директора, чтобы передать эстафету в правильное для себя и команды время».

В конце 2019 года, когда Тото Вольф пропускал Гран При, чтобы заняться работой на базе, именно Эллисон руководил работой Mercedes по ходу уик-энда. До Mercedes британец был техническим директором Ferrari, однако покинул команды по личным причинам после смерти своей супруги.  

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Фото: Mercedes AMG

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Джеймс Эллисон
Команды Mercedes
Автор Джонатан Нобл

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