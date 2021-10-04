Эллисон поможет строить яхты для совладельцев Mercedes F1

Минувшей зимой владельцем трети акций Mercedes F1 стала нефтехимическая компания Ineos. После этого научно-техническое подразделение Applied Science в Брэкли было подключено к созданию гоночной яхты для британской команды, которую также поддерживает Ineos.

Однако дебютная регата в Окленде закончилась поражением британцев от итальянской команды Luna Rossa, потому теперь решено активнее привлекать к проекту ресурсы Ф1.

В частности, технический директор чемпионов мира Джеймс Эллисон будет часть времени работать над гоночной яхтой. По его словам, опыт Ф1 должен помочь в решении этой задачи.

«Регату на Кубок Америки многие называют Формулой 1 на воде, – цитирует Эллисона пресс-служба. – Хотя, конечно, тут работает гидродинамика, а не аэродинамика, есть и другие особенности.

Но для меня важнее всего, что это сложная задача. Именно так мы работаем в Ф1: признаем, что задача является сложной, а соперники сожрут тебя в ту самую секунду, когда ты об этом забудешь».

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Яхта Ineos Team UK America's Cup AC75 Фото: Ineos Team UK