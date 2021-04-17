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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи / Новость

Эллисон планировал уволиться из Mercedes, Вольф уговорил его остаться

Автор:
, Редактор

По мнению бывшего технического директора команды, у людей на его должности есть «срок годности»

Эллисон планировал уволиться из Mercedes, Вольф уговорил его остаться

Неделю назад стало известно о том, что технический директор Mercedes Джеймс Эллисон с 1 июля покинет свой пост, уступая место Майку Эллиоту, который пока занимает должность директора по технологиям. Накануне Гран при Эмилии-Романьи Эллисон признался, что на самом деле собирался уволиться, так как считает, что у любого технического директора существует «срок годности». Но Тото Вольф нашел ему новую должность.

Собственно, новую позицию Эллисона в команде можно перевести как «ответственный за техническую часть». По словам самого конструктора, он будет помогать Эллиоту освоиться на должности технического директора.

«Мне казалось, что и для меня и для команды лучшим выходом станет мое увольнение, – признался Эллисон на пресс-конференции в Имоле. – Я уже видел себя на диване или в кресле в роли стороннего наблюдателя за тем, что происходит в команде. Я не представлял, что для меня найдется какая-то другая работа, учитывая, что в Mercedes принято блестяще выполнять возложенные на тебя обязанности.

К счастью, у Тото оказалось другое виденье. И он предложил мне роль, на которой я буду полезен. Так что Майк всегда сможет рассчитывать на разговор со мной».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Команды Mercedes
Автор Сергей Иванов

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