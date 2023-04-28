Эллисон отказался строить машину Mercedes 2024 года с чистого листа

Джеймс Эллисон вновь возглавил работу конструкторского штаба в Брэкли после рокировок в руководстве – британец занял должность, которую оставил за 20 месяцев до этого.

Сейчас Mercedes ведет агрессивные обновления своей машины W14, которая не оправдала ожиданий на старте чемпионата, но главной задачей для Эллисона все же станет создание ее преемницы W15.

Он рассказал, что не считает необходимым коренные переделки, несмотря на уже озвученные командой планы уже в ближайшее время отказаться от концепции с минималистичными понтонами.

Комментируя ситуацию по просьбе Motorsport.com, Эллисон отметил: «Я не думаю, что хоть кто-то из нас считает полную переделку и создание машины с чистого листа правильным подходом.

Конечно, если правила меняются, есть смысл поменяться вместе с ними. Но [в остальное время] инженеры работают путем последовательных изменений. Если отказаться от преемственности, то – уж простите мне это выражение – вы выплеснете очень значительное количество ребенка вместе с небольшим количеством воды.

Все нынешние машины, какую не возьми, невероятно хороши. И весь вопрос только в том, насколько ты сам хорош на таком уровне. По силам ли тебе стать лучшим?

Ты должен использовать ту платформу, которой располагаешь – и выбрать путь движения вперед, который позволит продвигаться максимально быстро. На самом дели, никто и никогда не говорит: "С этой идеей вопрос закрыт. Давайте все переделаем и попробуем кое-что совсем другое"».

Джеймс Эллисон, технический директор Mercedes-AMG Фото: Сэм Блоксэм / Motorsport Images

Технический директор добавил, что и с W14 не намерен задействовать никаких радикальных изменений.

Говоря о машине нынешнего сезона, британец отметил: «Мы стараемся добавить ей прижимной силы, но в то же время избежать заметного роста лобового сопротивления.

Также мы будем заниматься балансом шасси, чтобы сделать его лучше. В гонках вообще не бывает машин с безупречным балансом, но W14 очень далека от идеала.

Мы нацелены улучшить ситуацию при помощи инструментов аэродинамики, а также посредством контроля за подвеской. Но тут нет никаких откровений. То, что сделает нашу машину быстрее, будет иметь точно такой же эффект и на любую другую машину в пелотоне.

Хитрость лишь в том, чтобы реализовывать эти меры достаточно быстро и за счет этого превосходить соперников по темпам прогресса. Никакой магии».