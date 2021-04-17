Эллисон отказался от поста главы Mercedes

Перед Гран При Эмилии-Романьи было объявлено об уходе Джеймса Эллисона с поста технического директора Mercedes. Вместо работы в команде, он перейдет на руководящий пост в Mercedes Motorsport.

Руководитель чемпионского коллектива Тото Вольф рассказал, что Эллисон мог бы стать его преемником, но сам отказался от такого поста.

«Я бы сказал, что он полностью способен руководить командой, – сказал Вольф. – К тому же, его очень уважают в нашей команде. Но ситуация простая: он сказал, что ни за что и никогда не согласится на этот пост. Пост руководителя команды требует других навыков, поэтому он отказался».

При этом Вольф ждет от Эллисона большой пользы и на новой должности:

«Джеймс очень ценен для команды, не только как блестящий инженер, но и как лидер. Он хорошо понимает все, что происходит в Ф1 и вне технической сферы. На различных стратегических совещаниях он выступает моим спарринг-партнером, он погружается в работу разных наших департаментов. Поэтому было логично сделать его моим техническим двойником».