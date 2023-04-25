Эллисон объяснил, как собирается сделать из Mercedes «совершенную боевую машину»

После сложного старта чемпионата-2023 в Mercedes провели кадровую рокировку – Джеймс Эллисон вернулся к активной работе над машиной в должности технического директора, а прежде занимавший этот пост Майк Эллиотт получил повышение и займется теперь вопросами стратегического планирования.

Прежде именно Эллисон отвечал за создание машин Mercedes в самый успешный для команды период турбоэры.

«Мы с Майком проанализировали все, что происходило в Брэкли, – рассказал Джеймс в подкасте F1 Nation, – И пришли к выводу, что вдвоем сможем успешно закрыть все вопросы.

Но все же мне больше подходят краткосрочные задачи, связанные с машиной, а он куда сильнее в шахматных партиях – это именно то, что необходимо главе технического штаба.

Так что мы помозговали над всем этим какое-то время и пришли к решению, которое сделает нас более совершенной боевой машиной».

На вопрос о том, считает ли он подиум в Мельбурне свидетельством наметившегося прогресса, британец ответил: «Я не думаю, что мы должны оценивать форму машины по отдельным гонкам. Нам в целом нужна трезвая оценка ситуации. На наш взгляд, сила команды выросла от этой рокировки.

Давайте надеяться, что Мельбурн стал первым шагом в верном направлении, который сделал нас более конкурентоспособными

Мы с Майком убеждены, что на новых должностях сможем наилучшим образом решить стоящую перед нами задачу».

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Джордж Расселл, Mercedes F1 W14 Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

Эллисон продолжил: «Прежде я участвовал в работе не так активно, как это должен делать технический директор. гораздо больше занимался проектом 2026 года, чем нынешней машиной.

Теперь потребуется немало усилий, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Это связано не только с регламентом, но и с необходимостью разогнать базу и гоночную бригаду до полной скорости, учесть все факторы, которые сказываются на борьбе за титулы.

Но это захватывающая и интересная задача. Я рад, что отвечаю за нее».

Время лечит раны

В свое время Эллисон был близок к тому, чтобы вообще покинуть Ф1. На талантливого конструктора очень сильно повлияла смерть жены. Он признался, что до сих пор не полностью отошел от потери, но возможность провести без малого два года в режиме частичной занятости очень помогла ему в личных делах.

«Я по-прежнему ощущаю трагическую тень от смерти супруги, – признался Джеймс. – Но мне повезло, и несколько лет спустя я встретил ту, кто жила и работала в Франции. Она любезно – а некоторые сказали бы, что и глупо, – согласилась связать со мной свою судьбу, несмотря на вызванные переездом неудобства.

Мне казалось немного несправедливым, если бы она приезжала в Англию, чтобы мы могли видеться по пять минут в неделю. Но мой отказ от поста технического директора дал возможность для развития наших отношений, в противном случае все было бы куда сложнее.

Около двух лет назад Хлоя переехала ко мне и немного освоилась у нас в стране. Теперь у нее здесь своя работа, не связанная со мной.

Так что сейчас вернуться к полноценной занятости Mercedes для меня стало куда более реально, чем еще два года назад».