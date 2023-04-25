Эллисон объяснил, как собирается сделать из Mercedes «совершенную боевую машину»
Новый старый технический директор команды из Брэкли рассказал о том, какими видит свои главные задачи – и как его возвращение связано с переменами в личной жизни
После сложного старта чемпионата-2023 в Mercedes провели кадровую рокировку – Джеймс Эллисон вернулся к активной работе над машиной в должности технического директора, а прежде занимавший этот пост Майк Эллиотт получил повышение и займется теперь вопросами стратегического планирования.
Прежде именно Эллисон отвечал за создание машин Mercedes в самый успешный для команды период турбоэры.
«Мы с Майком проанализировали все, что происходило в Брэкли, – рассказал Джеймс в подкасте F1 Nation, – И пришли к выводу, что вдвоем сможем успешно закрыть все вопросы.
Но все же мне больше подходят краткосрочные задачи, связанные с машиной, а он куда сильнее в шахматных партиях – это именно то, что необходимо главе технического штаба.
Так что мы помозговали над всем этим какое-то время и пришли к решению, которое сделает нас более совершенной боевой машиной».
На вопрос о том, считает ли он подиум в Мельбурне свидетельством наметившегося прогресса, британец ответил: «Я не думаю, что мы должны оценивать форму машины по отдельным гонкам. Нам в целом нужна трезвая оценка ситуации. На наш взгляд, сила команды выросла от этой рокировки.
Давайте надеяться, что Мельбурн стал первым шагом в верном направлении, который сделал нас более конкурентоспособными
Мы с Майком убеждены, что на новых должностях сможем наилучшим образом решить стоящую перед нами задачу».
Джордж Расселл, Mercedes F1 W14
Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images
Эллисон продолжил: «Прежде я участвовал в работе не так активно, как это должен делать технический директор. гораздо больше занимался проектом 2026 года, чем нынешней машиной.
Теперь потребуется немало усилий, чтобы изменить ситуацию к лучшему. Это связано не только с регламентом, но и с необходимостью разогнать базу и гоночную бригаду до полной скорости, учесть все факторы, которые сказываются на борьбе за титулы.
Но это захватывающая и интересная задача. Я рад, что отвечаю за нее».
Время лечит раны
В свое время Эллисон был близок к тому, чтобы вообще покинуть Ф1. На талантливого конструктора очень сильно повлияла смерть жены. Он признался, что до сих пор не полностью отошел от потери, но возможность провести без малого два года в режиме частичной занятости очень помогла ему в личных делах.
«Я по-прежнему ощущаю трагическую тень от смерти супруги, – признался Джеймс. – Но мне повезло, и несколько лет спустя я встретил ту, кто жила и работала в Франции. Она любезно – а некоторые сказали бы, что и глупо, – согласилась связать со мной свою судьбу, несмотря на вызванные переездом неудобства.
Мне казалось немного несправедливым, если бы она приезжала в Англию, чтобы мы могли видеться по пять минут в неделю. Но мой отказ от поста технического директора дал возможность для развития наших отношений, в противном случае все было бы куда сложнее.
Около двух лет назад Хлоя переехала ко мне и немного освоилась у нас в стране. Теперь у нее здесь своя работа, не связанная со мной.
Так что сейчас вернуться к полноценной занятости Mercedes для меня стало куда более реально, чем еще два года назад».
Эксперт увидел в действиях Mercedes хаос и панику
Марко прокомментировал слухи о возвращении Феттеля в Red Bull на роль босса
Эллисон ушел с поста технического директора Mercedes
Эллисон ушел с поста технического директора Mercedes Эллисон ушел с поста технического директора Mercedes
«Лучшим его объявили СМИ». Технический директор Mercedes подколол Ньюи
«Лучшим его объявили СМИ». Технический директор Mercedes подколол Ньюи «Лучшим его объявили СМИ». Технический директор Mercedes подколол Ньюи
Всеобщая любовь к Ferrari в Италии мешает команде добиваться успеха. Техдиректор Mercedes объяснил, как это работает
Всеобщая любовь к Ferrari в Италии мешает команде добиваться успеха. Техдиректор Mercedes объяснил, как это работает Всеобщая любовь к Ferrari в Италии мешает команде добиваться успеха. Техдиректор Mercedes объяснил, как это работает
Мнение: почему Mercedes пришлось вернуть «гладиатора» Эллисона
Мнение: почему Mercedes пришлось вернуть «гладиатора» Эллисона Мнение: почему Mercedes пришлось вернуть «гладиатора» Эллисона
«Такое заставляет задуматься». Расселл рассказал, как его впервые освистали
«Такое заставляет задуматься». Расселл рассказал, как его впервые освистали «Такое заставляет задуматься». Расселл рассказал, как его впервые освистали
Эксперт увидел в действиях Mercedes хаос и панику
Эксперт увидел в действиях Mercedes хаос и панику Эксперт увидел в действиях Mercedes хаос и панику
Самое важное:
«Она решила, что я боксер». Квят рассказал о своей дочке
«Она решила, что я боксер». Квят рассказал о своей дочке «Она решила, что я боксер». Квят рассказал о своей дочке
Мнение: почему Mercedes пришлось вернуть «гладиатора» Эллисона
Мнение: почему Mercedes пришлось вернуть «гладиатора» Эллисона Мнение: почему Mercedes пришлось вернуть «гладиатора» Эллисона
В Формуле Е отказались от планов подзарядки на пит-стопах
В Формуле Е отказались от планов подзарядки на пит-стопах В Формуле Е отказались от планов подзарядки на пит-стопах
Командам Ф1 разрешили без штрафа использовать в 2023 году лишний мотор
Командам Ф1 разрешили без штрафа использовать в 2023 году лишний мотор Командам Ф1 разрешили без штрафа использовать в 2023 году лишний мотор
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.