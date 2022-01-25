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Формула 1 Новости

Эллисон о новых правилах: Кто-то точно сильно ошибется

Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор:
Александра Шубина
, редактор

Технический директор Mercedes предположил, каким будет расклад сил в новом сезоне Ф1

Эллисон о новых правилах: Кто-то точно сильно ошибется
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Сейчас команды Формулы 1 вносят последние штрихи в автомобили 2022 года в преддверии первой части предсезонных тестов, которые пройдут с 23 по 25 февраля в Барселоне.

В грядущем сезоне в силу вступает новый регламент – и хотя какие-либо прогнозы относительно форм коллективов делать еще рано, технический директор Mercedes Джеймс Эллисон решил все равно высказаться на эту тему. По его мнению, не все команды смогут верно интерпретировать новые технические требования: а значит, кто-то столкнется с очень непростым первым сезоном современной эры чемпионата.

«Все члены нашей и других команд сделают все возможное, чтобы попытаться найти правильный подход и создать такую конструкцию машины, которая будет удачно сочетаться с новым набором правил, – рассказал Эллисон в новом видео команды. – И в начале сезона мы все вместе узнаем, как именно у нас это получилось.

Учитывая, что автомобили новые и все разные, я предполагаю, что одна или две команды действительно сильно ошибутся. И у них будет ужасно болезненный год.

Думаю, что мы все в той или иной степени не сможем продумать все возможные варианты интерпретации правил и потом мы посмотрим на другие машины со словами: “Почему мы не додумались до этого?”. И потом будем изо всех сил пытаться как можно быстрее внедрить это “что-то” в наш автомобиль, дабы мы смогли проложить себе путь вперед по пелотону с какой бы позиции не начали новый сезон. Или, если нам посчастливится оказаться впереди, удержать атакующие команды позади».

Напомним, что первый этап нового сезона Формулы 1 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.

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