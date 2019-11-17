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Формула 1 / Новость

Эллисон: История с темпом Ferrari любопытна – но не более того

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Эллисон: История с темпом Ferrari любопытна – но не более того
Автор:
, редактор отдела (Autosport)
17 нояб. 2019 г., 11:27

Технический директор команды Mercedes не считает, что из сравнительно слабых выступлений Скудерии в нескольких последних квалификациях можно делать далеко идущие выводы.

Вопрос о том, как и почему изменилась скорость болидов Ferrari по ходу последних трех Гран При, сейчас является одним из наиболее активно обсуждающихся в паддоке. После летнего перерыва пилоты Скудерии выиграли несколько квалификаций подряд – а потом уже в трех Гран При не смогли показать лучшее время в субботу (в Мексике Шарль Леклер завоевал поул после наказания Макса Ферстаппена за игнорирование желтых флагов).

Многие связали это с недавним появлением двух технических директив FIA – в них федерация подчеркивала незаконность нескольких решений, в использовании которых по ходу сезона не раз подозревали Скудерию. Однако технический директор Mercedes Джеймс Эллисон, комментируя ситуацию для Motorsport.com, высказался более сдержанно.

«Я думаю, болиды Ferrari по-прежнему весьма сильны на прямых. Я заметил, что в субботу их скорость была уже не так впечатляюща, как в пятницу – но это случается. В пятницу разные команды используют разные режимы работы мотора.

Действительно, мы можем сказать, что Ferrari выиграла несколько поулов подряд, причем имела весьма солидное преимущество – а теперь вторую гонку подряд осталась без поула. Не спорю, что это любопытно. Но я б не стал делать из этого далеко идущих выводов. Как минимум надо посмотреть, как они покажут себя в гонке».

Лидером по максимальной скорости в субботу стал Шарль Леклер, который оказался на 5,6 км/ч быстрее победителя квалификации Макса Ферстаппена и на 2,2 км/ч быстрее лучшего из болидов Mercedes.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Скотт Митчелл

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