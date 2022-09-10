Элбону вырезали аппендикс, де Врис выступит за Williams в Монце
Команда сообщила об успешной операции своего пилота – и о замене в составе на остаток уик-энда
Ник де Врис получил возможность дебютировать в Формуле 1 после того, как Алекс Элбон почувствовал себя плохо и перенес операцию по удалению аппендикса.
Голландский гонщик начинал уик-энд в Монце за рулем Astin Martin, но был выбран в качестве замены и проведет субботу и воскресенье за рулем Williams.
В официальном заявлении команды из Гроу сказано: «Williams Racing может подтвердить, что утром [в субботу] Алекс Элбон почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью в FIA и местный госпиталь, после чего перенес операцию по удалению аппендикса.
Место Алекса на оставшуюся часть уик-энда Гран При Италии займет запасной гонщик команды Ник де Врис. Алекс пребывает в хорошем настроении, команда желает ему скорейшего выздоровления».
Де Врис, имеющий контракт с Mercedes, является запасным гонщиком для клиентов чемпионской команды. По ходу нынешнего сезона он уже проводил пятничные тренировки с Williams и Aston Martin, а также заменял Льюиса Хэмилтона в самой Mercedes.
Кроме того, 27-летнего Ника считают претендентом на место в Гроу на 2023 год, если команда решит отказаться от Николя Латифи и его спонсоров.
Де Врис стал победителем Ф2 в сезоне-2019, а затем завоевал титул чемпиона мира в Формуле Е в 2020/21 годах.
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