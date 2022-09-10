Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
Билеты TV Jobs Watch Shop
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
Билеты TV Jobs Watch Shop
Предыдущая / Владелец Ferrari: Бинотто и его команде пора повзрослеть Следующая / Ферстаппен на 0,347 секунды опередил Леклера в финальной тренировке
Формула 1 / Гран При Италии Новость

Элбону вырезали аппендикс, де Врис выступит за Williams в Монце

Команда сообщила об успешной операции своего пилота – и о замене в составе на остаток уик-энда

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Соавтор:
Джонатан Нобл
, редактор Ф1 (Global)
Элбону вырезали аппендикс, де Врис выступит за Williams в Монце
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Ник де Врис получил возможность дебютировать в Формуле 1 после того, как Алекс Элбон почувствовал себя плохо и перенес операцию по удалению аппендикса. 

Голландский гонщик начинал уик-энд в Монце за рулем Astin Martin, но был выбран в качестве замены и проведет субботу и воскресенье за рулем Williams.

В официальном заявлении команды из Гроу сказано: «Williams Racing может подтвердить, что утром [в субботу] Алекс Элбон почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью в FIA и местный госпиталь, после чего перенес операцию по удалению аппендикса. 

Место Алекса на оставшуюся часть уик-энда Гран При Италии займет запасной гонщик команды Ник де Врис. Алекс пребывает в хорошем настроении, команда желает ему скорейшего выздоровления».

Де Врис, имеющий контракт с Mercedes, является запасным гонщиком для клиентов чемпионской команды. По ходу нынешнего сезона он уже проводил пятничные тренировки с Williams и Aston Martin, а также заменял Льюиса Хэмилтона в самой Mercedes.

Кроме того, 27-летнего Ника считают претендентом на место в Гроу на 2023 год, если команда решит отказаться от Николя Латифи и его спонсоров. 

Де Врис стал победителем Ф2 в сезоне-2019, а затем завоевал титул чемпиона мира в Формуле Е в 2020/21 годах. 

Читайте также:
Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Поделились
Комментарии
Владелец Ferrari: Бинотто и его команде пора повзрослеть
Предыдущая новость

Владелец Ferrari: Бинотто и его команде пора повзрослеть
Следующая новость

Ферстаппен на 0,347 секунды опередил Леклера в финальной тренировке

Ферстаппен на 0,347 секунды опередил Леклера в финальной тренировке
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
FIA опубликовала предварительную стартовую решетку Гран При Италии Гран При Италии
Формула 1

FIA опубликовала предварительную стартовую решетку Гран При Италии

«Пил кофе в паддок-клубе». Де Врис об удивительной субботе в Монце Гран При Италии
Формула 1

«Пил кофе в паддок-клубе». Де Врис об удивительной субботе в Монце

Ферстаппен: Red Bull выбрала гоночные настройки Гран При Италии
Формула 1

Ферстаппен: Red Bull выбрала гоночные настройки

Ник де Врис Больше от
Ник де Врис
Де Врис проведет первую тренировку в Монце за Aston Martin Гран При Италии
Формула 1

Де Врис проведет первую тренировку в Монце за Aston Martin

Кто займет место Феттеля? Брандл сделал свой прогноз
Формула 1

Кто займет место Феттеля? Брандл сделал свой прогноз

Анализ: кто займет место Феттеля в Aston Martin?
Формула 1

Анализ: кто займет место Феттеля в Aston Martin?

Williams Больше от
Williams
Гран При Италии: дуэли в квалификациях Гран При Италии
Формула 1

Гран При Италии: дуэли в квалификациях

Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях Гран При Нидерландов
Формула 1

Гран При Нидерландов: дуэли в квалификациях

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Гран При Бразилии Прайм
Формула 1

Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена

Самое важное:

«Будем рады седьмому месту». В McLaren не поверили в новый дубль
Формула 1 Формула 1

«Будем рады седьмому месту». В McLaren не поверили в новый дубль

Год назад Даниэль Риккардо и Ландо Норрис стали на Гран При Италии авторами сенсации, принеся команде McLaren первое и второе места на финише. В этот раз их ожидания куда ниже

Анализ: Что выберет Porsche после срыва сделки с Red Bull?
Формула 1 Формула 1

Анализ: Что выберет Porsche после срыва сделки с Red Bull?

Партнерство, которое казалось неизбежным, в итоге рассыпалось, так и не начавшись. Но ведь решение совета директоров VW Group о выступлении Porsche в Ф1 никто не отменял…

Почему Red Bull уступила Ferrari в скорости в Монце? Дело в экономии
Формула 1 Формула 1

Почему Red Bull уступила Ferrari в скорости в Монце? Дело в экономии

Команда не стала создавать особую аэродинамическую конфигурацию для итальянской трассы

FIA опубликовала предварительную стартовую решетку Гран При Италии
Формула 1 Формула 1

FIA опубликовала предварительную стартовую решетку Гран При Италии

Расположение пилотов на решетке в официальном документе оказалось совсем не таким, как рассчитали поклонники спорта

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.