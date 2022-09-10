Элбону вырезали аппендикс, де Врис выступит за Williams в Монце

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Ник де Врис получил возможность дебютировать в Формуле 1 после того, как Алекс Элбон почувствовал себя плохо и перенес операцию по удалению аппендикса.

Голландский гонщик начинал уик-энд в Монце за рулем Astin Martin, но был выбран в качестве замены и проведет субботу и воскресенье за рулем Williams.

В официальном заявлении команды из Гроу сказано: «Williams Racing может подтвердить, что утром [в субботу] Алекс Элбон почувствовал недомогание и обратился за медицинской помощью в FIA и местный госпиталь, после чего перенес операцию по удалению аппендикса.

Место Алекса на оставшуюся часть уик-энда Гран При Италии займет запасной гонщик команды Ник де Врис. Алекс пребывает в хорошем настроении, команда желает ему скорейшего выздоровления».

Де Врис, имеющий контракт с Mercedes, является запасным гонщиком для клиентов чемпионской команды. По ходу нынешнего сезона он уже проводил пятничные тренировки с Williams и Aston Martin, а также заменял Льюиса Хэмилтона в самой Mercedes.

Кроме того, 27-летнего Ника считают претендентом на место в Гроу на 2023 год, если команда решит отказаться от Николя Латифи и его спонсоров.

Де Врис стал победителем Ф2 в сезоне-2019, а затем завоевал титул чемпиона мира в Формуле Е в 2020/21 годах.

Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь