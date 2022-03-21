Элбону не понравилось гнать в полную силу за пейс-каром

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

После случившегося на прошлогоднем Гран При Абу-Даби в Формуле 1 изменились правила возобновления гонки в случае выезда автомобиля безопасности. Теперь пилоты, отставшие на круг, должны по сигналу дирекции гонки в безопасный момент обогнать автомобиль безопасности и вернуться в один круг с лидерами.

Однако на практике оказалось, что вернуться в круг значит совсем не то же самое, что и догнать пелотон. Конечно, Бернд Майлендер на пейс-каре Mercedes AMG GT проезжает круг медленнее, чем болиды Формулы 1, но не в два раза. И единственного круга, который дается круговым на то, чтобы нагнать остальных, для этого явно недостаточно, отметил новичок команды Williams Алекс Элбон.

«Возможно, это и безопасно, но мы гнали на полном газу в условиях, когда машина безопасности все еще оставалась на трассе, – сказал Элбон. – Не уверен, что именно так задумывалось. Но и когда гонка возобновилась, мы все равно были сильно позади остальных.

Что касается гонки в целом, то после квалификации у нас было ощущение, что мы проделали отличную работу. И на старте гонки мы также смогли немного прорваться вперед. А потому было очень обидно, когда меня стали обгонять, и я вновь оказался позади. Но в сравнении с тем, как мы ехали в пятницу и на последних тестах, мы все равно прибавили. Удавалось сдержать машины McLaren позади, что тоже неплохо.

Так что я рад финишировать 13-м. У нас есть надежность, и это внушает надежды».