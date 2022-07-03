Элбона отправили в больницу после аварии на старте

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На первых метрах гонки в Сильверстоуне произошла авария с участием как минимум шести машине. Со стороны самой серьезной казалась ситуация Гуаньюя Чжоу, чья машина перевернулась и перелетела ограждение, а самого пилота из кокпита вынимали спасатели.

Однако после осмотра в медицинском центре трассы врачи отпустили гонщика Alfa Romeo – а вот повреждения Алекса Элбона они оценили иначе. Англо-таец стартовал с 16-й позиции и вынужден был резко тормозить, когда впереди начались столкновения.

В этот момент сзади в Williams Алекса врезался Себастьян Феттель, и Алекса отбросило направо, в бетонную стенку пит-лейна.

После предварительного осмотре в медцентре Элбона переправили в госпиталь Ковентри, где планируют оставить до утра, чтобы посмотреть за его состоянием.

В официальном сообщении FIA говорится, что оба гонщика не получили серьезных повреждений, а перевод Алекса объяснен соображениями предосторожностями.

Williams сообщила в социальных сетях: «Алекса отправили в больницу Ковентри на вертолете для дополнительных проверок после аварии на первом круге, мы сообщим больше информации позже».