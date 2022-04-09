Элбона исключили из протокола квалификации

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В конце первого сегмента квалификации Формулы 1 в Австралии Алекс Элбон припарковал свой Williams прямиком на трассе. Вскоре выяснилось, что гонщику пришлось остановиться из-за недостатка топлива в баке машины – а по итогам сессий в болидах Ф1 должен оставаться минимум один литр горючего, чтобы FIA могла взять контрольную пробу.

Как оказалось, в баке автомобиля Элбона было только 0,33 литра топлива – и поэтому британо-тайца вызвали к стюардам. Итогом заседания с судьями стало исключение Алекса из протокола субботней квалификации: это означает, что пилот Williams будет стартовать в воскресной гонке последним. Напомним, что еще в Джидде Элбон получил штраф в три позиции за столкновение с Лэнсом Строллом, и поэтому должен был начинать гонку не 16-м, а 19-м, то бишь предпоследним.