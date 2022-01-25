Элбон: Я был одним из самых неподготовленных новичков Ф1

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В конце 2018 года команда Toro Rosso (сейчас AlphaTauri) пригласила на тот момент пилота Ф2 Алекса Элбона в Формулу 1 на следующий сезон. Но была одна загвоздка: британо-таец совсем не ожидал, что у него будет возможность участвовать в Ф1 в 2019-м, и поэтому незадолго до предложения от дочернего коллектива Red Bull Алекс подписал контракт с командой ФЕ.

К счастью для пилота, проблемы с соглашениями получилось уладить. Но все произошло настолько быстро, что Алекс даже не успел провести хоть какие-нибудь сессии до выезда на трассу в Барселоне во время предсезонных тестов.

«Все произошло в последнюю минуту, – рассказал Элбон в подкасте Motor Sport Magazine. – Не хочу вдаваться в подробности о том, как это случилось, но это было довольно сложно. У меня уже был подписан контракт с Nissan, и поэтому переход из ФЕ в Ф1 получился не таким легким, как мне бы хотелось. Нам нужно было найти вариант сделки, который подошел бы всем – к счастью, удалось все уладить.

Это был такой быстрый процесс. До конца сезона Ф2 я даже не предполагал, что у меня будет возможность попасть в Ф1, поскольку я долгое время не был частью молодежной программы. А потом внезапно, буквально во время моих последних двух гонок в Ф2, мне подвернулась эта возможность, и я получил место в серии.

Думаю, я был одним из самых неподготовленных пилотов, когда-либо попадавших в Ф1. Все участвовали в тестах до того, как они проходили в чемпионат – мои же первые заезды были во время предсезонных тестов в Барселоне. И я тогда сразу же развернулся! Я подумал: “О Боже, во что я ввязался?”».

В грядущем сезоне Ф1 Алекс поедет за Williams.