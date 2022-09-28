Элбон вернется за руль в Сингапуре. Как минимум на тренировке
Пилот заявил, что физически готов принять участие в одной из самых тряских гонок сезона.
Две с половиной недели назад во время Гран При Италии у Алекса Элбона из команды Williams случился приступ аппендицита, и ему потребовалась срочная хирургическая операция.
Тогда Элбона заменил Ник де Врис, который провел свою первую гонку в Формуле 1 и сделал это блестяще. До последнего момента не было ясно, сможет ли в этот раз Элбон выступить в гонке: в Сингапур он прибыл, но приехал туда и де Врис, который также является резервистом Mercedes.
Однако уже на месте Элбон заявил прессе, что намерен вернуться за руль уже во время пятничной тренировки, не сказав, опускает ли он, что с первых кругов его самочувствие может ухудшится.
«Моя подготовка в этапу в Сингапуре несколько отличалась от того, как обычно я готовлюсь, – признал Элбон. –Но я хорошо себя чувствую и проделал все возможное, чтобы быть готовым к одной из самых тяжелых в физическом плане гонок сезона.
Я не недооцениваю, насколько это может быть для меня сложно. Но уже в пятницу я собираюсь вернуться за руль и выехать на трассе.
Мне нравится этот этап, нравится конфигурация, и потом, это ближайший Гран При к Тайланду, который я представляю. Я рад быть здесь и всегда чувствую особую поддержку местных болельщиков».
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