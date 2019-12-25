Элбон: В Red Bull пришлось начинать все заново

Александр Элбон неожиданно получил место в Формуле 1 на 2019 год, а в середине сезона перешел из Toro Rosso в Red Bull. Таец признался, что только успел освоиться в первой команде и разобраться в рабочих моментах, а в августе ему пришлось изучать все заново в другом коллективе.

По мнению Элбона, это оставляет ему запас для прогресса, так как в 2020 году он будет иметь больше опыта и в Ф1 в общем, и в Red Bull в частности.

«Теперь я знаком с Формулой 1, – сказал Элбон. – По крайней мере, со своим окружением, так что теперь ситуация для меня будет более нормальной. В этом году все было не так нормально. Мне показалось, что я неплохо изучил Ф1 с Toro Rosso, понял как все работает. А потом все поменялось. Мне пришлось практически начинать с нуля. Но теперь у нас, по крайней мере, есть прочный фундамент, и перед Мельбурном все будет более надежно».

Элбон также отметил, что из-за внезапной смены команды был ограничен в подстройке машины под себя, что собирается исправить на предсезонных тестах-2020.

«По ходу Гран При ничего особо не поменяешь, – сказал таец. – Нельзя рисковать и безумствовать. Но я думаю, теперь команда точно поняла, чего я хочу от машины. Теперь мы можем сосредоточиться на этом, на тестах-то обстановка другая. Легче провести сравнения, не то что между FP1 и FP2, когда у тебя всего четыре часа.

Так что тесты будут очень важным временем. Надо крайне сосредоточенно подойти к расписанию, чтобы выжать из них максимум. Потому что у нас всего три дня тестов до Мельбурна. Время ограниченно, но это лучше, чем ничего».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл