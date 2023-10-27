Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики
Покинув Остин, участники Формулы 1 продолжили сезон на трассе в Мехико. Имя на первой строчке, впрочем, осталось неизменным
На трассе братьев Родригес чемпионат вернулся к привычному формату с тремя тренировками, одной квалификацией и одной гонкой. Вдобавок, Pirelli привезла в Мехико состав С4 в спецификации 2024 года, добавив каждому гонщику по два комплекта, что позволило провести на трассе больше времени.
Макс Ферстаппен, который вновь обрел победную поступь после осечки в Сингапуре, возглавил протокол с результатом 1:19.718. Но главным результатом сессии все же выглядит второе время Алекса Элбона, причем гонщик Williams уступил трехкратному чемпиону меньше одной десятой, а на первом секторе и вовсе стал быстрейшим.
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Серхио Перес, Red Bull RB19
Серхио Перес перед домашними трибунами стал третьим в 0,295 от партнера по Red Bull. Ландо Норрис (+0,519) и Шарль Леклер (+0,579) дополнили пятерку быстрейших.
А вот у Mercedes, несмотря на серьезные ожидания, со скоростью пока есть некоторые проблемы – быстрейший из ее гонщиков, Льюис Хэмилтон, остался только 11-м.
Оскар Пиастри стал шестым на более жесткой экспериментальной резине, опередив всего на 0,016 секунды Карлоса Сайнса. Тот справился с болезнью, из-за которой пропустил четверг, но в самом начале тренировки вернулся на пит-лейн с отказавшей гидравликой на единственной четвертой передаче.
Десятку замкнули гонщики еще трех команд: Даниэль Риккардо (AlphaTauri), Эстебан Окон (Alpine) и Лэнс Стролл (Aston Martin).
Фото: Энди Хон / Motorsport Images
Оливер Бирман, Haas VF-23, выезжает из гаража
Сразу пять команд усадили за руль новичков, выполняя требование регламента. Замены провели Mercedes, Alfa Romeo, Alpine, Haas и AlphaTauri. Дебютанты, многие из которых вообще ни разу не пилотировали прежде технику Ф1, не говоря уж про участие в уик-энде Гран При, предсказуемо оказались на нижних строчках протокола.
Лучшим из них довольно долго оставался француз Исак Хаджар на AlphaTauri, но в самом конце быструю попытку за рулем Haas провел протеже Ferrari Олли Бирман, который показал 15-е время и опередил Хаджара с остальными соперниками по Формуле 2: Джеком Дуэном, Фредериком Вести и Тео Пуршером.
Последнему повезло меньше всех – на машине Alfa Romeo отказала электронная система контроля тормозного усилия, и Тео вообще не проехал ни одного быстрого круга.
Результаты первой тренировки Гран При Мексики
Самое важное:
Ферстаппен назвал причину поражения от Ferrari в квалификации
Ферстаппен назвал причину поражения от Ferrari в квалификации Ферстаппен назвал причину поражения от Ferrari в квалификации
«Люди перестанут нам верить». Взяв поул, Леклер посмеялся над своими прогнозами
«Люди перестанут нам верить». Взяв поул, Леклер посмеялся над своими прогнозами «Люди перестанут нам верить». Взяв поул, Леклер посмеялся над своими прогнозами
Стартовая решетка Гран При Мексики
Стартовая решетка Гран При Мексики Стартовая решетка Гран При Мексики
Леклер и Сайнс принесли Ferrari первый стартовый ряд в Мексике
Леклер и Сайнс принесли Ferrari первый стартовый ряд в Мексике Леклер и Сайнс принесли Ferrari первый стартовый ряд в Мексике
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.