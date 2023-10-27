Формула 1 Гран При Мексики
Отчет о тренировке

Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

Покинув Остин, участники Формулы 1 продолжили сезон на трассе в Мехико. Имя на первой строчке, впрочем, осталось неизменным

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Алекс Элбон, Williams FW45

На трассе братьев Родригес чемпионат вернулся к привычному формату с тремя тренировками, одной квалификацией и одной гонкой. Вдобавок, Pirelli привезла в Мехико состав С4 в спецификации 2024 года, добавив каждому гонщику по два комплекта, что позволило провести на трассе больше времени. 

Макс Ферстаппен, который вновь обрел победную поступь после осечки в Сингапуре, возглавил протокол с результатом 1:19.718. Но главным результатом сессии все же выглядит второе время Алекса Элбона, причем гонщик Williams уступил трехкратному чемпиону меньше одной десятой, а на первом секторе и вовсе стал быстрейшим. 

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Серхио Перес, Red Bull RB19

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Серхио Перес, Red Bull RB19

Серхио Перес перед домашними трибунами стал третьим в 0,295 от партнера по Red Bull. Ландо Норрис (+0,519) и Шарль Леклер (+0,579) дополнили пятерку быстрейших. 

А вот у Mercedes, несмотря на серьезные ожидания, со скоростью пока есть некоторые проблемы – быстрейший из ее гонщиков, Льюис Хэмилтон, остался только 11-м. 

Оскар Пиастри стал шестым на более жесткой экспериментальной резине, опередив всего на 0,016 секунды Карлоса Сайнса. Тот справился с болезнью, из-за которой пропустил четверг, но в самом начале тренировки вернулся на пит-лейн с отказавшей гидравликой на единственной четвертой передаче. 

Десятку замкнули гонщики еще трех команд: Даниэль Риккардо (AlphaTauri), Эстебан Окон (Alpine) и Лэнс Стролл (Aston Martin).

Оливер Бирман, Haas VF-23, выезжает из гаража

Фото: Энди Хон / Motorsport Images

Оливер Бирман, Haas VF-23, выезжает из гаража

Сразу пять команд усадили за руль новичков, выполняя требование регламента. Замены провели Mercedes, Alfa Romeo, Alpine, Haas и AlphaTauri. Дебютанты, многие из которых вообще ни разу не пилотировали прежде технику Ф1, не говоря уж про участие в уик-энде Гран При, предсказуемо оказались на нижних строчках протокола. 

Лучшим из них довольно долго оставался француз Исак Хаджар на AlphaTauri, но в самом конце быструю попытку за рулем Haas провел протеже Ferrari Олли Бирман, который показал 15-е время и опередил Хаджара с остальными соперниками по Формуле 2: Джеком Дуэном, Фредериком Вести и Тео Пуршером.

Последнему повезло меньше всех – на машине Alfa Romeo отказала электронная система контроля тормозного усилия, и Тео вообще не проехал ни одного быстрого круга.

Результаты первой тренировки Гран При Мексики

Поз. Гонщик / Команда Круги Время / Отст.
1 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing 29

1'19.718
2 Thailand Алекс ЭлбонWilliams 31

+0.095

1'19.813
3 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing 28

+0.297

1'20.015
4 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren 30

+0.519

1'20.237
5 Monaco Шарль ЛеклерFerrari 30

+0.579

1'20.297
6 Australia скар ПиастриMcLaren 32

+0.745

1'20.463
7 Spain Карлос СайнсFerrari 23

+0.761

1'20.479
8 Australia Даниэль РиккардоAlphaTauri 30

+0.850

1'20.568
9 France Эстебан ОконAlpine 26

+0.959

1'20.677
10 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing 26

+0.969

1'20.687
11 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes 25

+1.006

1'20.724
12 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team 29

+1.250

1'20.968
13 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo 27

+1.411

1'21.129
14 United States Логан СарджентWilliams 30

+1.439

1'21.157
15 United Kingdom Оливер БирманHaas F1 Team 31

+1.595

1'21.313
16 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing 17

+1.629

1'21.347
17 France Исак ХаджарAlphaTauri 25

+2.223

1'21.941
18 Australia Джек ДуэнAlpine 25

+2.391

1'22.109
19 Denmark Фредерик ВестиMercedes 26

+3.219

1'22.937
20 France Тео ПуршерAlfa Romeo 4  
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