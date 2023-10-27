Элбон уступил лишь Ферстаппену в первой тренировке Гран При Мексики

На трассе братьев Родригес чемпионат вернулся к привычному формату с тремя тренировками, одной квалификацией и одной гонкой. Вдобавок, Pirelli привезла в Мехико состав С4 в спецификации 2024 года, добавив каждому гонщику по два комплекта, что позволило провести на трассе больше времени.

Макс Ферстаппен, который вновь обрел победную поступь после осечки в Сингапуре, возглавил протокол с результатом 1:19.718. Но главным результатом сессии все же выглядит второе время Алекса Элбона, причем гонщик Williams уступил трехкратному чемпиону меньше одной десятой, а на первом секторе и вовсе стал быстрейшим.

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images Макс Ферстаппен, Red Bull RB19, Серхио Перес, Red Bull RB19

Серхио Перес перед домашними трибунами стал третьим в 0,295 от партнера по Red Bull. Ландо Норрис (+0,519) и Шарль Леклер (+0,579) дополнили пятерку быстрейших.

А вот у Mercedes, несмотря на серьезные ожидания, со скоростью пока есть некоторые проблемы – быстрейший из ее гонщиков, Льюис Хэмилтон, остался только 11-м.

Оскар Пиастри стал шестым на более жесткой экспериментальной резине, опередив всего на 0,016 секунды Карлоса Сайнса. Тот справился с болезнью, из-за которой пропустил четверг, но в самом начале тренировки вернулся на пит-лейн с отказавшей гидравликой на единственной четвертой передаче.

Десятку замкнули гонщики еще трех команд: Даниэль Риккардо (AlphaTauri), Эстебан Окон (Alpine) и Лэнс Стролл (Aston Martin).

Фото: Энди Хон / Motorsport Images Оливер Бирман, Haas VF-23, выезжает из гаража

Сразу пять команд усадили за руль новичков, выполняя требование регламента. Замены провели Mercedes, Alfa Romeo, Alpine, Haas и AlphaTauri. Дебютанты, многие из которых вообще ни разу не пилотировали прежде технику Ф1, не говоря уж про участие в уик-энде Гран При, предсказуемо оказались на нижних строчках протокола.

Лучшим из них довольно долго оставался француз Исак Хаджар на AlphaTauri, но в самом конце быструю попытку за рулем Haas провел протеже Ferrari Олли Бирман, который показал 15-е время и опередил Хаджара с остальными соперниками по Формуле 2: Джеком Дуэном, Фредериком Вести и Тео Пуршером.

Последнему повезло меньше всех – на машине Alfa Romeo отказала электронная система контроля тормозного усилия, и Тео вообще не проехал ни одного быстрого круга.

Результаты первой тренировки Гран При Мексики

Поз. Гонщик / Команда Машина Круги Время / Отст. 1 Макс Ферстаппен Red Bull Racing 29 1'19.718 2 Алекс Элбон Williams 31 +0.095 1'19.813 3 Серхио Перес Red Bull Racing 28 +0.297 1'20.015 4 Ландо Норрис McLaren 30 +0.519 1'20.237 5 Шарль Леклер Ferrari 30 +0.579 1'20.297 6 скар Пиастри McLaren 32 +0.745 1'20.463 7 Карлос Сайнс Ferrari 23 +0.761 1'20.479 8 Даниэль Риккардо AlphaTauri 30 +0.850 1'20.568 9 Эстебан Окон Alpine 26 +0.959 1'20.677 10 Лэнс Стролл Aston Martin Racing 26 +0.969 1'20.687 11 Льюис Хэмилтон Mercedes 25 +1.006 1'20.724 12 Нико Хюлькенберг Haas F1 Team 29 +1.250 1'20.968 13 Чжоу Гуаньюй Alfa Romeo 27 +1.411 1'21.129 14 Логан Сарджент Williams 30 +1.439 1'21.157 15 Оливер Бирман Haas F1 Team 31 +1.595 1'21.313 16 Фернандо Алонсо Aston Martin Racing 17 +1.629 1'21.347 17 Исак Хаджар AlphaTauri 25 +2.223 1'21.941 18 Джек Дуэн Alpine 25 +2.391 1'22.109 19 Фредерик Вести Mercedes 26 +3.219 1'22.937 20 Тео Пуршер Alfa Romeo 4