Элбон стал лучшим в первой тренировке Гран При Бразилии, а потом разбил машину

Алекс Элбон впервые в карьере возглавил протокол тренировки, став лучшим на промежуточных шинах. Он же не позволил соперникам выйти вперед – в заключительные пять минут гонщики перешли на слики, но почти сразу же судьям пришлось вывесить красные флаги из-за аварии англо-тайского пилота Red Bull в 12-м повороте.

В итоге Элбон остался первым, опередив Валттери Боттаса и Себастьяна Феттеля. При этом Льюис Хэмилтон с Максом Ферстаппеном вовсе не показали зачетного времени – оба выехали на сликах, но не успели завершить хотя бы один зачетный круг. Голландца, вдобавок, закрутило во втором повороте.

Также в послестартовой связке ошибся и Даниил Квят – россиянин занял в протоколе девятую строчку, уступив бывшему напарнику две секунды и на 0,2 отстав от нынешнего партнера по Toro Rosso Пьера Гасли.

Несмотря на то, что в первые 45 минут асфальт оставался очень мокрым, и пилоты работали на дождевой резине, этот отрезок сессии обошелся без происшествий. Чуть позже Джордж Расселл не удержался на асфальте в Juncao, но смог вернуться на трассу.

Вместе с британцем тренировку за Williams проводил тест-пилот Николя Латифи, ставший последним по скорости. Серхио Перес с Роменом Грожаном не показали зачетного времени.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию пятничной сессии на «Интерлагосе».

Результаты первой тренировки Гран При Бразилии