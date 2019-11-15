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Формула 1 / Гран При Бразилии / Отчет о тренировке

Элбон стал лучшим в первой тренировке Гран При Бразилии, а потом разбил машину

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Элбон стал лучшим в первой тренировке Гран При Бразилии, а потом разбил машину
Автор:
, Ответственный редактор
15 нояб. 2019 г., 15:34

Пилот Red Bull Racing на сыром асфальте выиграл полсекунды у Валттери Боттаса на Mercedes и почти секунду – у Себастьяна Феттеля на Ferrari. А на финальных минутах попал в аварию.

Алекс Элбон впервые в карьере возглавил протокол тренировки, став лучшим на промежуточных шинах. Он же не позволил соперникам выйти вперед – в заключительные пять минут гонщики перешли на слики, но почти сразу же судьям пришлось вывесить красные флаги из-за аварии англо-тайского пилота Red Bull в 12-м повороте. 

 

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В итоге Элбон остался первым, опередив Валттери Боттаса и Себастьяна Феттеля. При этом Льюис Хэмилтон с Максом Ферстаппеном вовсе не показали зачетного времени – оба выехали на сликах, но не успели завершить хотя бы один зачетный круг. Голландца, вдобавок, закрутило во втором повороте.

Также в послестартовой связке ошибся и Даниил Квят – россиянин занял в протоколе девятую строчку, уступив бывшему напарнику две секунды и на 0,2 отстав от нынешнего партнера по Toro Rosso Пьера Гасли. 

 

Несмотря на то, что в первые 45 минут асфальт оставался очень мокрым, и пилоты работали на дождевой резине, этот отрезок сессии обошелся без происшествий. Чуть позже Джордж Расселл не удержался на асфальте в Juncao, но смог вернуться на трассу.

 

Вместе с британцем тренировку за Williams проводил тест-пилот Николя Латифи, ставший последним по скорости. Серхио Перес с Роменом Грожаном не показали зачетного времени.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию пятничной сессии на «Интерлагосе».

Результаты первой тренировки Гран При Бразилии

Позиция Гонщик Мотор Круги Время Отрыв
1 Thailand Александр Элбон Honda 9 1'16.142  
2 Finland Валттери Боттас Mercedes 10 1'16.693 0.551
3 Germany Себастьян Феттель Ferrari 13 1'17.041 0.899
4 Monaco Шарль Леклер Ferrari 13 1'17.285 1.143
5 Spain Карлос Сайнс Renault 16 1'17.786 1.644
6 Germany Нико Хюлькенберг Renault 8 1'17.899 1.757
7 Australia Даниэль Риккардо Renault 9 1'17.985 1.843
8 France Пьер Гасли Honda 17 1'18.100 1.958
9 Russian Federation Даниил Квят Honda 16 1'18.274 2.132
10 United Kingdom Ландо Норрис Renault 15 1'18.559 2.417
11 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 18 1'18.779 2.637
12 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 10 1'19.247 3.105
13 Canada Лэнс Стролл Mercedes 6 1'19.414 3.272
14 Finland Кими Райкконен Ferrari 12 1'19.532 3.390
15 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 18 1'19.600 3.458
16 Canada Николя Латифи Mercedes 16 1'20.010 3.868
17 France Ромен Грожан Ferrari 3    
18 Mexico Серхио Перес Mercedes 1    
19 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 3    
20 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 3    
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Сессия Первая тренировка
Автор Александр Кабановский

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