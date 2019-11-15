Элбон стал лучшим в первой тренировке Гран При Бразилии, а потом разбил машину
Пилот Red Bull Racing на сыром асфальте выиграл полсекунды у Валттери Боттаса на Mercedes и почти секунду – у Себастьяна Феттеля на Ferrari. А на финальных минутах попал в аварию.
Алекс Элбон впервые в карьере возглавил протокол тренировки, став лучшим на промежуточных шинах. Он же не позволил соперникам выйти вперед – в заключительные пять минут гонщики перешли на слики, но почти сразу же судьям пришлось вывесить красные флаги из-за аварии англо-тайского пилота Red Bull в 12-м повороте.
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В итоге Элбон остался первым, опередив Валттери Боттаса и Себастьяна Феттеля. При этом Льюис Хэмилтон с Максом Ферстаппеном вовсе не показали зачетного времени – оба выехали на сликах, но не успели завершить хотя бы один зачетный круг. Голландца, вдобавок, закрутило во втором повороте.
Также в послестартовой связке ошибся и Даниил Квят – россиянин занял в протоколе девятую строчку, уступив бывшему напарнику две секунды и на 0,2 отстав от нынешнего партнера по Toro Rosso Пьера Гасли.
Несмотря на то, что в первые 45 минут асфальт оставался очень мокрым, и пилоты работали на дождевой резине, этот отрезок сессии обошелся без происшествий. Чуть позже Джордж Расселл не удержался на асфальте в Juncao, но смог вернуться на трассу.
Вместе с британцем тренировку за Williams проводил тест-пилот Николя Латифи, ставший последним по скорости. Серхио Перес с Роменом Грожаном не показали зачетного времени.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию пятничной сессии на «Интерлагосе».
Результаты первой тренировки Гран При Бразилии
|Позиция
|Гонщик
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Александр Элбон
|Honda
|9
|1'16.142
|2
|Валттери Боттас
|Mercedes
|10
|1'16.693
|0.551
|3
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|13
|1'17.041
|0.899
|4
|Шарль Леклер
|Ferrari
|13
|1'17.285
|1.143
|5
|Карлос Сайнс
|Renault
|16
|1'17.786
|1.644
|6
|Нико Хюлькенберг
|Renault
|8
|1'17.899
|1.757
|7
|Даниэль Риккардо
|Renault
|9
|1'17.985
|1.843
|8
|Пьер Гасли
|Honda
|17
|1'18.100
|1.958
|9
|Даниил Квят
|Honda
|16
|1'18.274
|2.132
|10
|Ландо Норрис
|Renault
|15
|1'18.559
|2.417
|11
|Джордж Расселл
|Mercedes
|18
|1'18.779
|2.637
|12
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|10
|1'19.247
|3.105
|13
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|6
|1'19.414
|3.272
|14
|Кими Райкконен
|Ferrari
|12
|1'19.532
|3.390
|15
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|18
|1'19.600
|3.458
|16
|Николя Латифи
|Mercedes
|16
|1'20.010
|3.868
|17
|Ромен Грожан
|Ferrari
|3
|18
|Серхио Перес
|Mercedes
|1
|19
|Макс Ферстаппен
|Honda
|3
|20
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|3
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Сессия
|Первая тренировка
|Автор
|Александр Кабановский
Элбон стал лучшим в первой тренировке Гран При Бразилии, а потом разбил машину
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|Сессия
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|Вторая тренировка
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08:10
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