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Формула 1 / Новость

Элбон спасался в Red Bull мыслью о возвращении в Toro Rosso

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Элбон спасался в Red Bull мыслью о возвращении в Toro Rosso
Автор:
, редактор
18 дек. 2019 г., 08:55

Дебютант Red Bull признался, что ему трудно осознать свой прогресс в 2019 году, и рассказал о методах борьбы с психологическим давлением.

В конце 2018 года Александр Элбон договорился о переходе из Формулы 2 в Формулу Е, но затем внезапно получил место в Toro Rosso. Red Bull сначала вернула его в свою систему, из которой тайской пилот был отчислен, а летом перевела в старшую команду. 

Элбону не удалось сходу поехать на уровне своего напарника Макса Ферстаппена, но результатов хватило, чтобы закрепиться в Red Bull на 2020 год. И по признанию самого пилота, он до сих пор не осознал всего произошедшего с ним за 2019 год.

«Сказать по-правде, ощущения очень странные, – признался таец. – Потому что с одной стороны, я еще не до конца осознал ситуацию, а с другой – полностью понимаю, что я в Red Bull. Я как будто проскользил сквозь этот год, не совсем осознавая все происходящее. И я думаю, это хорошо!

Благодаря этому я не чувствовал давления. Это полезно, но уверен, что зимой у меня будет время прочувствовать произошедшее. Я уже почти объяснил себе, что произошло. Потому, что оказаться в топ-команде в дебютный год, кажется, такое в последний раз было с Льюисом [Хэмилтоном в McLaren в 2008 году – прим.ред]. А с тех пор прошло десять лет».

Элбон добавил, что справиться с давлением в Red Bull помогла мысль о том, что в случае неудачи можно будет вернуться в Toro Rosso.

«Надо осознавать, что слишком частые размышления обо всем этом не пойдут на пользу, – сказал Элбон. – Но глубоко внутри ты всегда размышляешь о том, что произошло, какие решения были приняты.

И в то же время, единственная вещь, которая что-то доказывает – твои результаты. Надо сосредоточиться на пилотаже и выжимать максимум из машины, команды, которые были для меня новыми. Я не чувствовал, что обязан справиться, я чувствовал, что получил возможность. Это изменило мой настрой. Был я прав или нет, но я всегда чувствовал, что в случае неудачи получу шанс в Toro Rosso. Это не было ситуацией пан или пропал».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Александр Элбон
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

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