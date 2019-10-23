Элбон собрался съехать от родителей
Пилот Red Bull надеется поскорее покинуть дом в Милтон-Кинсе, в котором сейчас живет вместе с семьей.
Алекс Элбон начал этот год с дебюта в Ф1 в составе Toro Rosso, а закончит его в Red Bull. 23-летний представитель Таиланда рассказал, что очень рассчитывает благодаря возросшим доходам съехать из дома, где живет вместе с матерью, отчимом, тремя сестрами и братом.
«Надеюсь, в ближайшие годы я заработают больше денег и смогу съехать, – цитирует Элбона британское издание Independent. – Сейчас я прикован к дому, к семье. Милтон-Кинс – славный город, недалеко от базы Red Bull. Но как бы вам сказать... Есть и другие места. Может быть, мне стоит пожить где-то еще и вести более экстравагантный образ жизни?
Я определенно хотел бы поехать в Лондон. Я думал об этом, но, опять же, речь идет о деньгах. Мне нужно собрать еще несколько бонусов».
Элбон родился в Лондоне, учился в Ипсвиче и прожил в Англии большую часть своей жизни, однако выступает под флагом Таиланда, откуда родом его мать Канкамол. Отец Алекса, Найджел Элбон, бывший гонщик британского Туринга.
«У меня есть как британский, так и тайский паспорта, но я решил ездить под тайским флагом. Я чувствую себя тайцем, но это не значит, что я не чувствую себя британцем. В конце концов, это просто гоночная лицензия. Вам нужно выбрать один флаг, я выбрал тайский. Совсем не жалею об этом, и не думаю, что буду что-то менять», – добавил Алекс.
После перехода в Red Bull Элбон заработал в пяти Гран При 48 очков – на 17 больше, чем за тот же период его напарник Макс Ферстаппен. Лучшим результатом Алекса сейчас является четвертое место на финише в Японии.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Денис Буденков
Элбон собрался съехать от родителей
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