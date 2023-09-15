Элбон решил не спешить с продлением контракта с Williams

Алекс Элбон начал выступления за Williams с прошлого сезона – и останется в Гроу до конца 2024-го. И хотя изначально его шансы оценивались невысоко, прогресс британского коллектива под руководством молодого босса Джеймса Воулза заставил многих пересмотреть взгляды на будущее англо-тайского гонщика.

Сейчас слухи говорят об интересе к Алексу со стороны нескольких грандов. В Williams тоже были бы рады оставить его – но сам пилот объяснил, что не станет спешить с выбором.

«Думаю, я достаточно уверен в себе, чтобы пока оставить будущее открытым, – объяснил Элбон, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Да, я не готов ждать до бесконечности, но скажу честно, что хочу увидеть прогресс команды [Williams], быть ее частью и совместно двигаться вперед.

Думаю, уровень нашего прогресса и то, что происходит за сценой, выглядят очень здорово. И до истечения нынешнего контракта я полностью предан команде.

Но важно помнить, что мне уже 27. Значительная часть карьеры позади, четвертый десяток не за горами. Мне важна возможность биться за победы и подиумы. Вопрос в том, к чему придет команда».

Алекс Элбон, Williams FW45 Фото: Williams

В нынешнем сезоне Ф1 Williams удается ощутимо прибавлять. За счет обновлений машина FW45 получает все больше прижимной силы, что позитивно сказывается на выступлениях Элбона.

«Думаю, у нас есть хорошие возможности, – заверил пилот. – Мы добиваемся результатов и считаем, что можем сделать еще больше, если решим определенные проблемы.

У нас уже все неплохо с уровнем прижимной силы – пусть и не столь здорово, как в топ-командах, – но в некоторых поворотах возникают сложности. Если избавиться от них, ситуация станет куда лучше.

Понятно, что сказать это куда проще, чем сделать. Эта особенность мешает машине [Williams] уже пять или шесть лет. И сейчас нам надо разобраться с этим как никогда прежде, так как есть шанс подняться заметно выше.

Может, мы и не исправим ситуацию полностью, но я считаю, что нам удается успешно продвигаться вперед».