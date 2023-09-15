Элбон решил не спешить с продлением контракта с Williams
Гонщик объяснил, что изучит все возможности, и только потом примет решение, где будет выступать с 2025 года
Алекс Элбон начал выступления за Williams с прошлого сезона – и останется в Гроу до конца 2024-го. И хотя изначально его шансы оценивались невысоко, прогресс британского коллектива под руководством молодого босса Джеймса Воулза заставил многих пересмотреть взгляды на будущее англо-тайского гонщика.
Сейчас слухи говорят об интересе к Алексу со стороны нескольких грандов. В Williams тоже были бы рады оставить его – но сам пилот объяснил, что не станет спешить с выбором.
«Думаю, я достаточно уверен в себе, чтобы пока оставить будущее открытым, – объяснил Элбон, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Да, я не готов ждать до бесконечности, но скажу честно, что хочу увидеть прогресс команды [Williams], быть ее частью и совместно двигаться вперед.
Думаю, уровень нашего прогресса и то, что происходит за сценой, выглядят очень здорово. И до истечения нынешнего контракта я полностью предан команде.
Но важно помнить, что мне уже 27. Значительная часть карьеры позади, четвертый десяток не за горами. Мне важна возможность биться за победы и подиумы. Вопрос в том, к чему придет команда».
Алекс Элбон, Williams FW45
Фото: Williams
В нынешнем сезоне Ф1 Williams удается ощутимо прибавлять. За счет обновлений машина FW45 получает все больше прижимной силы, что позитивно сказывается на выступлениях Элбона.
«Думаю, у нас есть хорошие возможности, – заверил пилот. – Мы добиваемся результатов и считаем, что можем сделать еще больше, если решим определенные проблемы.
У нас уже все неплохо с уровнем прижимной силы – пусть и не столь здорово, как в топ-командах, – но в некоторых поворотах возникают сложности. Если избавиться от них, ситуация станет куда лучше.
Понятно, что сказать это куда проще, чем сделать. Эта особенность мешает машине [Williams] уже пять или шесть лет. И сейчас нам надо разобраться с этим как никогда прежде, так как есть шанс подняться заметно выше.
Может, мы и не исправим ситуацию полностью, но я считаю, что нам удается успешно продвигаться вперед».
Технический брифинг: McLaren радикально переделала понтоны MCL60
Гонщики Ferrari возглавили протокол пятницы в Сингапуре
Гран При Италии: дуэли в квалификациях
Гран При Италии: дуэли в квалификациях Гран При Италии: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка Гран При Италии
Стартовая решетка Гран При Италии Стартовая решетка Гран При Италии
Глава Williams признал тактику команды в Зандфорте дважды ошибочной
Глава Williams признал тактику команды в Зандфорте дважды ошибочной Глава Williams признал тактику команды в Зандфорте дважды ошибочной
Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения
Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения Состав Формулы 1 в сезоне-2024: контракты, слухи и предположения
«Ему удается творить чудеса». Росберг выделил одного босса команды Ф1
«Ему удается творить чудеса». Росберг выделил одного босса команды Ф1 «Ему удается творить чудеса». Росберг выделил одного босса команды Ф1
Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена
Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена Боттаса "не беспокоит" мнение фанатов Райкконена
Самое важное:
В Mercedes предупредили: жалоба Массы может вызвать вопросы к итогам Абу-Даби-2021
В Mercedes предупредили: жалоба Массы может вызвать вопросы к итогам Абу-Даби-2021 В Mercedes предупредили: жалоба Массы может вызвать вопросы к итогам Абу-Даби-2021
Марко получил письменное предупреждение от FIA за слова о Пересе
Марко получил письменное предупреждение от FIA за слова о Пересе Марко получил письменное предупреждение от FIA за слова о Пересе
Что произошло с темпом Red Bull в Сингапуре? Макс и Серхио объяснили
Что произошло с темпом Red Bull в Сингапуре? Макс и Серхио объяснили Что произошло с темпом Red Bull в Сингапуре? Макс и Серхио объяснили
Гонщики Ferrari возглавили протокол пятницы в Сингапуре
Гонщики Ferrari возглавили протокол пятницы в Сингапуре Гонщики Ferrari возглавили протокол пятницы в Сингапуре
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.