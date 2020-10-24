Элбон: Red Bull не требует от меня догонять Макса

По мере того, как приближается конец сезона Формулы 1, обостряется и ситуация на рынке пилотов. У многих гонщиков пока нет контракта на будущий год – кто-то, как Льюис Хэмилтон, называет его заключение формальностью, но у многих других нет такой уверенности.

Алекс Элбон в нынешнем сезоне не может угнаться за своим партнером по Red Bull Максом Ферстаппеном – в квалификациях и гонках тот неизменно быстрее. Раньше боссы «Быков» говорили, что у англо-тайского пилота есть время на достижение нужного уровня, однако в последнее время риторика изменилось. Теперь от Элбона хотят видеть зримый прогресс.

Вновь проиграв Ферстаппену в квалификации Гран При Португалии, Алекс рассказал, что не планирует менять своего подхода к работе из-за вновь возникших условий.

«Я знаю, что должен делать свое дело, – объяснил он на медиа-сессии. – В спорте нет секретов. Но мой подход остался тем же, что и к нормальным уик-эндам.

Я чувствую, что лучше провел квалификацию. Да, я по-прежнему позади. Но в целом есть ощущение, что у меня лучше получается собирать все элементы воедино. Мне просто нужен хороший чистый уик-энд. Это очень важно.

Для гонщика подход всегда одинаков. И на гонку он будет таким же. Я должен заниматься своей работой и концентрироваться на результате. Больше тут говорить не о чем».

В последнее время в связи с Red Bull все чаще упоминают потерявших место Нико Хюлькенберга и Серхио Переса. Но и это, по словам Элбона, не отражается на нем.

«Это не мое дело, – объяснил гонщик. – Моя задача – сохранить место. Я уверен в своих способностях. И никакие имена ничего для меня не значат. Надо просто как можно лучше делать свое дело.

Результаты важны, однако нет каких-то установленных задач в плане статистики или чего-то такого. Конечно, надо догонять Макса, но это слишком простой взгляд на ситуацию. В этом отношении команда не дает мне никаких указаний».

Алекс добавил, что и с психологической стороны не видит в ситуации ничего сложного.

«Не хочу никого обижать, но то, что все вы [журналисты] пишете, не влияет на то, как я управляю машиной, – объяснил он. – Я занят собой, сфокусирован на том, как стать лучше. Я знаю, что если добьюсь результатов, то в прессе сами так и напишут. Мне же важнее общаться с инженерами, ребятами на базе. Важно обрести комфорт и уверенность в машине. Ну и время круга, конечно».

Меня не беспокоят все эти публикации. Мне важны отношения с командой и скорость. Если я что-то прочту в телефоне, это никак не повлияет на время круга. Я концентрируюсь на том, что имеет значение».