Элбон разбивает машину в последнем повороте: фото и видео
По словам руководителя Red Bull, болид поврежден достаточно серьезно, но монокок и силовая установка уцелели
Авария Алекса Элбона на второй тренировке стала одним из наиболее ярких моментов пятницы на Гран При Бахрейна.
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Инцидент произошел на экваторе сессии, когда большинство пилотов от испытаний шин 2021 года перешли к езде на знакомым им составах. Алекс Элбон, в частности, совершал вторую серию кругов на мягких шинах и заканчивал первый в рамках этой серии быстрый круг.
На выходе из последнего поворота трассы пилот Red Bull не удержал машину на траектории и выехал в зону безопасности, где задние колеса сразу же заскользили на пыльном покрытии. При попытках скорректировать занос машину «размотало» и в результате она врезалась в отбойник.
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В этой точке трассы скорость болидов составляет около 200 км/ч, поэтому удар вышел достаточно сильным. К счастью, сам пилот не пострадал и сразу же покинул болид.
«Зацепа за пределами асфальта было слишком мало, – рассказал пилот после возвращения в паддок. – Я отреагировал на занос, но когда одна шина скользит на искусственном газоне, а другая как следует цепляется за асфальт, ритмический занос поймать легче легкого. Такие вещи иногда случаются. Но конечно, в идеале я должен был вытянуть машину».
Поврежденный Red Bull Racing RB16 Алекса Элбона
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Поврежденный Red Bull Racing RB16 Алекса Элбона
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Колесо поврежденного Red Bull Racing RB16 Алекса Элбона
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Поврежденный Red Bull Racing RB16 Алекса Элбона
Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images
Руководитель команды Кристиан Хорнер чуть позже сообщил журналистам, что механикам предстоит большая работа – и все же машина повреждена не так серьезно, как может показаться.
«Монокок выглядит целым, двигатель тоже, – объяснил босс Red Bull. – Коробка стоит не та, что мы будем использовать в гонке [в соответствии с правилами КПП должна отработать шесть Гран При без замены, но речь идет только о квалификациях и гонках]. Но свободного вечера у механиков не будет. Машина ударилась об отбойник, вращаясь, поэтому повреждена подвеска с трех сторон, если не со всех четырех. Заднее крыло, переднее крыло, носовой обтекатель... Много всего побито.
Жаль, что это случилось именно сейчас. На предыдущей гонке в Турции он все более и более уверенно чувствовал себя в машине, а его впечатления мало чем отличались от впечатлений Макса. В этот уик-энд он еще не смог проехать ни одного круга на шинах Medium и будет оставать от соперников по степени понимания того, как работают шины».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бахрейна
|Сессия
|Вторая тренировка
|Пилоты
|Александр Элбон
|Автор
|Кирилл Качнов