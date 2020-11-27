Элбон разбивает машину в последнем повороте: фото и видео

Авария Алекса Элбона на второй тренировке стала одним из наиболее ярких моментов пятницы на Гран При Бахрейна.

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Инцидент произошел на экваторе сессии, когда большинство пилотов от испытаний шин 2021 года перешли к езде на знакомым им составах. Алекс Элбон, в частности, совершал вторую серию кругов на мягких шинах и заканчивал первый в рамках этой серии быстрый круг.

На выходе из последнего поворота трассы пилот Red Bull не удержал машину на траектории и выехал в зону безопасности, где задние колеса сразу же заскользили на пыльном покрытии. При попытках скорректировать занос машину «размотало» и в результате она врезалась в отбойник.

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В этой точке трассы скорость болидов составляет около 200 км/ч, поэтому удар вышел достаточно сильным. К счастью, сам пилот не пострадал и сразу же покинул болид.

«Зацепа за пределами асфальта было слишком мало, – рассказал пилот после возвращения в паддок. – Я отреагировал на занос, но когда одна шина скользит на искусственном газоне, а другая как следует цепляется за асфальт, ритмический занос поймать легче легкого. Такие вещи иногда случаются. Но конечно, в идеале я должен был вытянуть машину».

Поврежденный Red Bull Racing RB16 Алекса Элбона 1 / 4 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Поврежденный Red Bull Racing RB16 Алекса Элбона 2 / 4 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Колесо поврежденного Red Bull Racing RB16 Алекса Элбона 3 / 4 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images Поврежденный Red Bull Racing RB16 Алекса Элбона 4 / 4 Фотограф: Марк Саттон / Motorsport Images

Руководитель команды Кристиан Хорнер чуть позже сообщил журналистам, что механикам предстоит большая работа – и все же машина повреждена не так серьезно, как может показаться.

«Монокок выглядит целым, двигатель тоже, – объяснил босс Red Bull. – Коробка стоит не та, что мы будем использовать в гонке [в соответствии с правилами КПП должна отработать шесть Гран При без замены, но речь идет только о квалификациях и гонках]. Но свободного вечера у механиков не будет. Машина ударилась об отбойник, вращаясь, поэтому повреждена подвеска с трех сторон, если не со всех четырех. Заднее крыло, переднее крыло, носовой обтекатель... Много всего побито.

Жаль, что это случилось именно сейчас. На предыдущей гонке в Турции он все более и более уверенно чувствовал себя в машине, а его впечатления мало чем отличались от впечатлений Макса. В этот уик-энд он еще не смог проехать ни одного круга на шинах Medium и будет оставать от соперников по степени понимания того, как работают шины».