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Алекс Элбон получил приглашение в главную команду Red Bull в середине 2019 года, когда не оправдал надежд боссов и был «списан» в Toro Rosso Пьер Гасли. Несмотря на довольно скромные результаты, Алекса оставили в команде и на сезон-2020.

После этого он покинул Ф1, но в нынешнем чемпионате вернулся в пелотон за рулем Williams.

Недавно Элбон стал гостем официального подкаста Ф1 Beyond the Grid, где поделился своими наблюдениями о том, каков Ферстаппен в повседневной жизни и работе – и что делает голландца таким сильным.

«Он похож на Марка Маркеса в MotoGP, – рассказал Алекс. – Речь о стиле управления. Стиль Макса позволяет ему ехать очень быстро, при этом всем остальным сложно использовать его.

Но пока ты быстр, собственный стиль ни к чему менять. Я видел его данные и могу сказать, что Макс всегда едет на пределе возможностей машины. Кроме того, ему всегда нужен максимум сцепления спереди.

Его напарникам всегда приходится непросто. Серхио [Перес] прошел через это в прошлом году. Сейчас правила изменились, а с ними и баланс сил. Серхио здорово справляется. Но Макс очень талантлив, к тому же, ему нравится поведение нынешней машины. Потому-то остальным так сложно бороться с ним».

Гонщик добавил: «При этом Макс вовсе не высокомерен, как часто можно слышать. На самом деле, он просто прямо говорить то, что думает.

Да, он невероятно самоуверенный, но это нормально для чемпиона мира. Впрочем, таким он был всегда. Кроме того, его не интересует политика, он доказывает все на трассе. Макс целеустремленный и голодный до успеха, но никак не высокомерный».