Элбон рассказал, кого хотел бы видеть своим напарником в 2024 году
По словам пилота Williams, ему было бы комфортнее всего продолжать выступления с Логаном Сарджентом
19 из 20 гонщиков нынешнего пелотона Формулы 1 продолжат выступать и в следующем чемпионате – пока своего будущего не знает лишь Логан Сарджент из Williams. За рулем не самой быстрой машины американскому дебютанту не удается проявить себя и выступать на уровне своего напарника Алекса Элбона.
Несколько недавних аварий 22-летнего пилота не лучшим образом отразились на его рейтинге в паддоке, и Логан пообещал исправиться.
«Пожалуй, стоит немного сбавить обороты, – рассказал он в четверг в Катаре. – Мне очень нужен чистый уик-энд».
На место в Williams сейчас также претендуют Фелипе Другович, Мик Шумахер и даже Лиам Лоусон, однако глава команды Джеймс Воулз недавно рассказал, что рассчитывает на прогресс Сарджента, который позволит пилоту продолжать выступления в сезоне-2024.
«Приятно слышать такое, – признался американец. – Честно говоря, я бы назвал эти слова позитивным сюрпризом».
Тем временем репортеры спросили Алекса Элбона, кого бы тот хотел видеть в качестве напарника в новом сезона Ф1.
«Понятно, что решать тут не мне, – ответил англо-тайский пилот. – Но я смог хорошо узнать Логана и вижу его возможности. Мне кажется, он не получает тех отзывов, которых заслуживает.
На самом деле, Логан талантлив и быстр. Не могу настаивать, но мне кажется, его просто немного выбили из колеи последние ошибки.
Мы с ним хорошо ладим. Как по мне, он заслуживает дополнительного времени в команде – и тогда обретет уверенность и сможет проявить себя».
Формально контракта на 2024-й нет также у Лэнса Стролла из Aston Martin, однако никто в паддоке не допускает мысли, что канадца – вне зависимости от его результатов – уволят из команды его собственного отца Лоренса.
Логан Сарджент, Williams Racing, Алекс Элбон, Williams Racing
Фото: Марк Саттон / Motorsport Images
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