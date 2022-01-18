Элбон обвинил Сироткина в неудачах в Ф2

В 2022 году Алекс Элбон вернется в Ф1 и займет место Джорджа Расселла в Williams: британец же отправится в Mercedes. Однако это не должно повлиять на дружбу гонщиков – тем более, что Элбона позвали в коллектив в том числе благодаря замолвленному Расселлом словечку.

В подкасте издания Motor Sport Magazine Алекс вспомнил, как он едва ли не пожалел о дружбе с Джорджем после странной аварии на велосипеде в 2017 году и почему после возвращения в кокпит его автомобиль не был таким, как прежде. «У нас был один тренер, – вспоминает Элбон. – Мы с Джорджем всегда вместе проводили время или ходили на обеды и ужины, он был как часть семьи.

Однажды мы вдвоем собрались на тренировку в лес – в то время у моего второго велосипеда не работали задние тормоза. Обычно я использовал свой основной велик, поэтому поломка не особо мне мешала.

Я бы не назвал Джорджа лучшем велосипедистом в мире – но поскольку я ездил чаще, то решил отдать ему нормальный велик, а сам взял поврежденный, потому как подумал, что это не будет для меня проблемой.

Ездить в новые места всегда немного опасно, но я решил, что все пройдет нормально. Как оказалось позже, это было поле для конных соревнований по кроссу. И там был барьер – большое такое лежащее на тропинке бревно с ветками, за которым скрывался обрыв. Когда увидел эту конструкцию, то запаниковал: я нажал на тормоза – задние, естественно, не сработали, так что я сделал что-то вроде переднего сальто через этот барьер. Я приземлился на ключицу, и она сломалась… На этом тренировка для меня закончилась».

Из-за перелома Элбон пропустил следующие две гонки Ф2 в Баку, прервав прекрасно начатый год за ART. Да, когда Алекс вернулся в кокпит, то смог дважды встать на подиум по ходу оставшегося сезона – однако, по словам пилота, после аварии его сменщика машина уже не работала так, как прежде.

«На тот период меня заменял Сергей Сироткин, который на одном из заездов попал в довольно-таки большую аварию.

Я вернулся в кокпит на этапе в Австрии – уик-энд прошел неплохо, но я ожидал большего. С того момента мой сезон пошел на спад. Я все еще думаю, что после аварии Сергея машина стала другой: с ней определенно было что-то не то. Тогда меня это разочаровало.

Думаю, до инцидента я был где-то третьим в чемпионате, а по итогу год я закончил абсолютно не там, где нужно было, хоть я и ехал на автомобиле топовой команды.

После того сезона у меня не было денег, чтобы попробовать свои силы еще раз. Ко мне снова вернулось чувство, что я не смогу больше гоняться».

Элбон смог продолжить карьеру в DAMS – Алекса пригласили в команду на 2018 год после постсезонных тестов. 2019-й и 2020-й таец провел в Ф1, а в 2021-м проехал полный сезон в DTM.