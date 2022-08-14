Элбон рассказал, чего ему не хватило для успеха в Red Bull

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Алекс Элбон дебютировал в Формуле 1 в сезоне 2019 года и поначалу выступал за Toro Rosso. Однако уже спустя полгода пилот получил повышение в главную команду Red Bull, заменив не оправдавшего надежд Пьера Гасли.

Он оставался в Милтон-Кинсе до конца 2020-го и за это время дважды поднимался на подиум – но не смог конкурировать с Максом Ферстаппеном и в свою очередь был уволен, чтобы освободить место для Серхио Переса.

Элбон пропустил сезон, но смог вернуться в пелотон и сейчас выступает за Williams. Сейчас 26-летний пилот с высоты накопленного опыта попробовал оценить отрезок своей карьеры в Red Bull.

В интервью изданию Auto Motor und Sport Алекс рассказал, что помешало ему добиться большего и удержаться в составе «Быков».

«В тот момент я считал, что отлично готов, – объяснил он. – Но сейчас объяснил бы себе тогдашнему, что опыт нельзя купить, а зарабатывается он очень долго.

На все необходимо время. Сейчас, даже пропустив сезон, я все равно чувствую себя уверенней, чем в конце 2020-го. И когда говорю об опыте, то имею в виду не только собственно управление гоночной машиной».

Элбон продолжил: «Я не могу сказать, что в Red Bull у меня что-то пошло не так. Это стало бы преувеличением. Но я оказался в топ-команде всего через полгода после дебюта в Ф1. Никто не попадал в Red Bull настолько стремительно, у меня даже не было тестов в предшествующем сезоне

Если посмотреть на любого новичка в наши дни, легко заметить, что все они совершенствуются довольно медленно. Сезон-2019 получился для меня неплохим, но вот в 2020-м начались проблемы с машиной.

И вот тут мне как раз не хватило опыта [чтобы изменить положение к лучшему]».

Алекс Элбон и Серхио Перес, Red Bull Racing Фото: Red Bull Content Pool

Алекс добавил, что сменивший его в Red Bull Перес тоже первое время испытывал сложности, однако сумел быстро понять, как исправить ситуацию.

«Если вспомнить, в первых гонках [2021 года] было отставание Серхио Переса от Макса Ферстаппена было примерно таким, как у меня. Причем меня за такие результаты, помнится, здорово критиковали», – сказал англо-таец.

Он продолжил: «С этой точки зрения мне было очень полезно провести год без выступлений. Когда тебе не нужно постоянно садиться за руль, ты можешь сделать шаг назад и гораздо лучше увидеть общую картину.

Я понял, насколько важно выжимать из машины абсолютно все, на что она способна. Иногда ты чувствуешь, что настройки подходят тебе не лучшим образом, но все остальные варианты еще хуже. Я сумел осознать это.

Будь у меня в то время тот опыт, каким я располагаю сейчас – уверен, все сложилось бы совершенно иначе».

Выступая за Williams, Алекс дважды заработал очки в первой половине чемпионата. Недавно команда объявила о продлении контракта с Элбоном на 2023 год.

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