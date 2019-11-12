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Формула 1 / Новость

Элбон проведет сезон-2020 в Red Bull, Гасли – в Toro Rosso

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Элбон проведет сезон-2020 в Red Bull, Гасли – в Toro Rosso
Автор:
, Ответственный редактор
12 нояб. 2019 г., 10:14

Пресс-служба Red Bull объявила, что два гонщика останутся в своих нынешних командах и в следующем году.

Чемпионат-2019 дебютант Ф1 Алекс Элбон начинал в составе Toro Rosso, в то время как Пьер Гасли после года в «младшей» команде получил повышение в Red Bull. Однако по ходу летнего перерыва гонщиков поменяли местами, после чего оба (а также Даниил Квят) стали претендентами на место напарника Макса Ферстаппена в 2020-м.

Во вторник было объявлено, что Элбон и Гасли продолжат выступать за свои нынешние команды. 

«Я в восторге от возможности в следующем году вновь быть партнером Макса и понимаю, насколько мне повезло получить эту возможность, – цитирует Алекса пресс-служба Red Bull Racing. – Я очень благодарен за веру в меня и мои результаты».

Во второй половине чемпионата Элбон заработал очки во всех гонках без исключений, его лучшим результатом стало четвертое место в Японии. Благодаря заработанным очкам 23-летний гонщик опередил Гасли в турнирной таблице и поднялся на 6-е место. 

«Алекс очень здорово выступал за команду, начиная с дебюта в Бельгии, – отметил глава RBR Кристиан Хорнер. – Он семь раз подряд финишировал в первой шестерке. Просто невозможно отрицать его стабильность. Если учесть рост его мастерства и преданности делу, Алекс доказал, что заслуживает продолжить выступления за команду». 

Одновременно контракт Даниила Квята с Toro Rosso – которая будет переименована в Alpha Tauri – подтвердили еще на год. Это означает, что вакантным на 2020-й остается всего одно место в пелотоне – второго гонщика Williams.

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Фото: Джерри Андре / Motorsport Images

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Пьер Гасли , Александр Элбон
Команды Toro Rosso В Магазин , Red Bull Racing В Магазин
Автор Александр Кабановский

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