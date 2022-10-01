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Формула 1 / Гран При Сингапура Новость

Элбон проведет Гран При Сингапура в специальном шлеме

Гонщик Williams показал специальную раскраску своего шлема для этапа на трассе «Марина-Бэй»

Элбон проведет Гран При Сингапура в специальном шлеме
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Алекс Элбон вернулся в Ф1 после удаления аппендикса (с осложнением) и пропущенной гонки в Монце. Гран При Сингапура можно считать для пилота второй домашней гонкой в сезоне – его мама родом из соседнего Таиланда. 

Для уик-энда на городской трассе Алекс подготовил особенную раскраску шлема. На небесно-голубом фоне разбросаны всевозможные картинки, связанные с миром детства, а по бокам изображены два слона. В задней части можно рассмотреть самого гонщика – Алекс, нарисованный в компании двух ребятишек, подписал себя «Элбоно».

Рисунки сделаны воспитанниками детского дома Wat Sakaeo близ Бангкока, столицы Таиланда. После этапа шлем продадут с аукциона, а вырученные средства пилот передаст в фонд Wat Sakaeo. Автором этой идеи стал Фолькер Капито, родной брат Йоста Капито, который уже долгое время живет в Бангкоке.

Ранее англо-таец говорил, что оценит свое состояние по итогам пятницы и примет решение, продолжать ли уик-энд. Прежде Алекс всего раз выступал в Сингапуре – в 2019-м за рулем Red Bull он стартовал и финишировал шестым. 

Шлем Алекса Элбона, Williams
Шлем Алекса Элбона, Williams
1/8

Фотограф: Алекс Элбон

Шлем Алекса Элбона, Williams
Шлем Алекса Элбона, Williams
2/8

Фотограф: Алекс Элбон

Шлем Алекса Элбона, Williams
Шлем Алекса Элбона, Williams
3/8

Фотограф: Алекс Элбон

Шлем Алекса Элбона, Williams
Шлем Алекса Элбона, Williams
4/8

Фотограф: Алекс Элбон

Шлем Алекса Элбона, Williams
Шлем Алекса Элбона, Williams
5/8

Фотограф: Алекс Элбон

Шлем Алекса Элбона, Williams
Шлем Алекса Элбона, Williams
6/8

Фотограф: Алекс Элбон

Шлем Алекса Элбона, Williams
Шлем Алекса Элбона, Williams
7/8

Фотограф: Алекс Элбон

Шлем Алекса Элбона, Williams
Шлем Алекса Элбона, Williams
8/8

Фотограф: Алекс Элбон

Дополнительная информация: Филип Клерен

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