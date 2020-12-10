Элбон провалится, Ферстаппен победит. Пять смелых прогнозов на Гран При Абу-Даби
Иван Матушкин делится нестандартными предсказаниями на последний Гран При сезона
Ферстаппен выиграет
На прошлой неделе победы Ферстаппена лишила стартовая авария, в которую он попал не по своей вине. Кажется очевидным, что не случись ее, Макс претендовал бы на успех даже без проблем Mercedes на пит-стопе.
В Абу-Даби голландца раньше ограничивал только мотор, но сейчас Honda вовсе не выглядит такой уж маломощной на фоне конкурентов. Вдобавок, форма пилотов вызывает большие сомнения: Хэмилтон еще не поправился, Боттас в явном упадке, Расселл пока не знает, поедет ли, да и удар в Сахире получил серьезный...
Ферстаппен в этом году упустил кучу возможностей, которыми должен был пользоваться. Но концовку должен провести достойно, хотя бы чтобы самого себя убедить – в 2021-м шанс будет.
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Фото: Charles Coates / Motorsport Images
Renault в топ-5
28 очков, собранные в Сахире, наверняка вернули бы Renault в борьбу за третье место в чемпионате. Если бы Racing Point не собрала 40. Теперь о третьей строчке французам с высокой вероятностью стоит забыть, а вот за четвертую они еще поборются.
Сейчас команда Сириля Абитбуля отстает от McLaren на 12 баллов, однако этап в Абу-Даби Renault подходит больше, чем машинам из Уокинга. Прямые и медленные повороты – конфигурация автодрома в заливе Яс словно подобрана под сильные стороны R.S.20.
В Сахире успехи Renault (как и Racing Point) были вызваны самоустранением лидеров. Но В Эмиратах французы должны попадать как минимум в пятерку безо всякой посторонней помощи. А исход их борьбы с McLaren будет во многом зависеть от Эстебана Окона: на прошлой неделе он выдал лучшее выступление в карьере. Теперь же ему надо будет хотя бы удержаться рядом с Дэном Риккардо (и впереди Сайнса с Норрисом).
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Фото: Zak Mauger / Motorsport Images
Феттель в очках
Разовая вспышка в Турции не привела к тотальному изменению формы Себастьяна, а в Абу-Даби Ferrari будет серьезно ограничена своим двигателем. Так в чем причина ставить на Феттеля?
Во-первых, Себ один из главных специалистов по арабской трассе: всего раз в карьере он финишировал здесь вне топ-5 – когда из-за нелегального крыла стартовал с пит-лейна в провальном 2014 году.
Во-вторых, в Шпильберге Шарль Леклер показал, что Скудерия может компенсировать малую мощность настройками, а осенью команда добилась кое-какого прогресса с машиной.
Наконец, Феттель просто очень захочет достойно завершить шестилетний период в Ferrari. Зачастую избыточное желание и топит Себа, но покидая Милтон-Кейнс он когда-то сумел прорваться на 14 позиций. Чтобы уйти из Маранелло с результатом не хуже того восьмого места, отыгрывать придется меньше.
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Фото: Charles Coates / Motorsport Images
Гасли выбьет Стролла из топ-10
Неделю назад напарник Даниила Квята еще претендовал даже на седьмое место в чемпионате, но сейчас выпал из первой десятки. Всему виной неудачный Гран При Сахира, где очки брали все конкуренты француза – а сам он нет.
Пьер после финиша признал, что в этой борьбе оказался лишь зрителем, потому что постоянно испытывал проблемы с машиной. AlphaTauri оказалась не готова к трассе с по сути лишь четырьмя поворотами (справедливости ради: Даниил Квят таких проблем не испытал). Однако, в Абу-Даби ситуация должна перемениться.
Машины из Фаэнцы уже много лет не были боеспособны в Эмиратах, однако это можно списать на слабость мотора. Сейчас проблема во многом решена, а болид AlphaTauri смотрится сильно на любых трассах. Чтобы скинуть Лэнса Стролла с десятой строчки, Гасли надо отыграть три очка, то есть финишировать не ниже восьмой позиции и ждать неудачи соперника. На деле Пьеру вполне по силам побороться и за топ-6 – тогда уж Строллу будет трудно отбиться.
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Фото: Motorsport Images
Элбон провалится
До сих пор не понятно, станет ли Гран При Абу-Даби последним для Алекса в составе Red Bull, или нет. Боссы команды уже открыто сравнивают тайца с Чеко Пересом, наращивая давление на пилота. В какую сторону это работает – понять трудно. В первой гонке в Бахрейне Элбон повторил лучший результат в карьере, во второй – провалил квалификацию и не прорвался после нее.
Есть ощущение, что в Абу-Даби скорее повторится второй вариант. Алекс и год назад показал в Эмиратах худший (на тот момент) результат в составе Red Bull, и сейчас вряд ли будет блистать. Думается, что на финише его с Ферстаппеном разделит не меньше четырех позиций. А что это, как не провал?
Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При Абу-Даби
|Пилот
|Всего гонок
|Сходов
|Побед
|
Лучший результат
в гонке
|
Условных очков
в ср. за гонку
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|11
|2
|5
|1
|16,8
|Себастьян Феттель (Ferrari)
|11
|1
|3
|1
|14,9
|Макс Ферстаппен (Red Bull)
|5
|0
|0
|2
|11
|
Шарль Леклер (Ferrari)
|2
|0
|0
|7
|10,5
|Валттери Боттас (Mercedes)
|7
|1
|1
|1
|8,9
|
Александр Элбон
(Toro Rosso)
|1
|0
|0
|6
|8
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
|9
|2
|1
|1
|6,8
|Даниэль Риккардо (Renault)
|9
|2
|0
|4
|4,8
|
Ландо Норрис
(McLaren)
|1
|0
|0
|8
|4
|
Эстебан Окон (Renault)
|2
|1
|0
|8
|4
|
Серхио Перес
(Racing Point)
|9
|0
|0
|5
|3,9
|
Карлос Сайнс
(McLaren)
|5
|2
|0
|6
|1,8
|
Даниил Квят
(Toro Rosso)
|4
|2
|0
|10
|0,75
|
Кевин Магнуссен
(Haas)
|5
|1
|0
|10
|0,2
|
Лэнс Стролл
(Racing Point)
|3
|1
|0
|13
|0
|
Пьер Гасли
(Red Bull)
|3
|1
|0
|16
|0
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|1
|0
|0
|16
|0
|
Джордж Расселл
(Williams)
|1
|0
|0
|17
|0
|
Пьетро Фиттипальди (Haas)
|0
Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Абу-Даби Билеты
|Пилоты
|Себастьян Феттель , Макс Ферстаппен , Пьер Гасли , Лэнс Стролл , Александр Элбон
|Автор
|Иван Матушкин