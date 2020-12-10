Элбон провалится, Ферстаппен победит. Пять смелых прогнозов на Гран При Абу-Даби

Ферстаппен выиграет

На прошлой неделе победы Ферстаппена лишила стартовая авария, в которую он попал не по своей вине. Кажется очевидным, что не случись ее, Макс претендовал бы на успех даже без проблем Mercedes на пит-стопе.

В Абу-Даби голландца раньше ограничивал только мотор, но сейчас Honda вовсе не выглядит такой уж маломощной на фоне конкурентов. Вдобавок, форма пилотов вызывает большие сомнения: Хэмилтон еще не поправился, Боттас в явном упадке, Расселл пока не знает, поедет ли, да и удар в Сахире получил серьезный...

Ферстаппен в этом году упустил кучу возможностей, которыми должен был пользоваться. Но концовку должен провести достойно, хотя бы чтобы самого себя убедить – в 2021-м шанс будет.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Renault в топ-5

28 очков, собранные в Сахире, наверняка вернули бы Renault в борьбу за третье место в чемпионате. Если бы Racing Point не собрала 40. Теперь о третьей строчке французам с высокой вероятностью стоит забыть, а вот за четвертую они еще поборются.

Сейчас команда Сириля Абитбуля отстает от McLaren на 12 баллов, однако этап в Абу-Даби Renault подходит больше, чем машинам из Уокинга. Прямые и медленные повороты – конфигурация автодрома в заливе Яс словно подобрана под сильные стороны R.S.20.

В Сахире успехи Renault (как и Racing Point) были вызваны самоустранением лидеров. Но В Эмиратах французы должны попадать как минимум в пятерку безо всякой посторонней помощи. А исход их борьбы с McLaren будет во многом зависеть от Эстебана Окона: на прошлой неделе он выдал лучшее выступление в карьере. Теперь же ему надо будет хотя бы удержаться рядом с Дэном Риккардо (и впереди Сайнса с Норрисом).

Даниэль Риккардо, Renault F1 Team R.S.20, Даниил Квят, AlphaTauri AT01, Лэнс Стролл, Racing Point RP20 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Феттель в очках

Разовая вспышка в Турции не привела к тотальному изменению формы Себастьяна, а в Абу-Даби Ferrari будет серьезно ограничена своим двигателем. Так в чем причина ставить на Феттеля?

Во-первых, Себ один из главных специалистов по арабской трассе: всего раз в карьере он финишировал здесь вне топ-5 – когда из-за нелегального крыла стартовал с пит-лейна в провальном 2014 году.

Во-вторых, в Шпильберге Шарль Леклер показал, что Скудерия может компенсировать малую мощность настройками, а осенью команда добилась кое-какого прогресса с машиной.

Наконец, Феттель просто очень захочет достойно завершить шестилетний период в Ferrari. Зачастую избыточное желание и топит Себа, но покидая Милтон-Кейнс он когда-то сумел прорваться на 14 позиций. Чтобы уйти из Маранелло с результатом не хуже того восьмого места, отыгрывать придется меньше.

Себастьян Феттель, Ferrari Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Гасли выбьет Стролла из топ-10

Неделю назад напарник Даниила Квята еще претендовал даже на седьмое место в чемпионате, но сейчас выпал из первой десятки. Всему виной неудачный Гран При Сахира, где очки брали все конкуренты француза – а сам он нет.

Пьер после финиша признал, что в этой борьбе оказался лишь зрителем, потому что постоянно испытывал проблемы с машиной. AlphaTauri оказалась не готова к трассе с по сути лишь четырьмя поворотами (справедливости ради: Даниил Квят таких проблем не испытал). Однако, в Абу-Даби ситуация должна перемениться.

Машины из Фаэнцы уже много лет не были боеспособны в Эмиратах, однако это можно списать на слабость мотора. Сейчас проблема во многом решена, а болид AlphaTauri смотрится сильно на любых трассах. Чтобы скинуть Лэнса Стролла с десятой строчки, Гасли надо отыграть три очка, то есть финишировать не ниже восьмой позиции и ждать неудачи соперника. На деле Пьеру вполне по силам побороться и за топ-6 – тогда уж Строллу будет трудно отбиться.

Лэнс Стролл, Racing Point Фото: Motorsport Images

Элбон провалится

До сих пор не понятно, станет ли Гран При Абу-Даби последним для Алекса в составе Red Bull, или нет. Боссы команды уже открыто сравнивают тайца с Чеко Пересом, наращивая давление на пилота. В какую сторону это работает – понять трудно. В первой гонке в Бахрейне Элбон повторил лучший результат в карьере, во второй – провалил квалификацию и не прорвался после нее.

Есть ощущение, что в Абу-Даби скорее повторится второй вариант. Алекс и год назад показал в Эмиратах худший (на тот момент) результат в составе Red Bull, и сейчас вряд ли будет блистать. Думается, что на финише его с Ферстаппеном разделит не меньше четырех позиций. А что это, как не провал?

Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При Абу-Даби

Пилот Всего гонок Сходов Побед Лучший результат в гонке Условных очков в ср. за гонку Льюис Хэмилтон (Mercedes) 11 2 5 1 16,8 Себастьян Феттель (Ferrari) 11 1 3 1 14,9 Макс Ферстаппен (Red Bull) 5 0 0 2 11 Шарль Леклер (Ferrari) 2 0 0 7 10,5 Валттери Боттас (Mercedes) 7 1 1 1 8,9 Александр Элбон (Toro Rosso) 1 0 0 6 8 Кими Райкконен (Alfa Romeo) 9 2 1 1 6,8 Даниэль Риккардо (Renault) 9 2 0 4 4,8 Ландо Норрис (McLaren) 1 0 0 8 4 Эстебан Окон (Renault) 2 1 0 8 4 Серхио Перес (Racing Point) 9 0 0 5 3,9 Карлос Сайнс (McLaren) 5 2 0 6 1,8 Даниил Квят (Toro Rosso) 4 2 0 10 0,75 Кевин Магнуссен (Haas) 5 1 0 10 0,2 Лэнс Стролл (Racing Point) 3 1 0 13 0 Пьер Гасли (Red Bull) 3 1 0 16 0 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 1 0 0 16 0 Джордж Расселл (Williams) 1 0 0 17 0 Пьетро Фиттипальди (Haas) 0

Прим.: Набранные пилотами за все сезоны очки пересчитаны по использующейся сейчас системе (без учета лучших кругов)