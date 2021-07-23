Алекс Элбон выступал в Формуле 1 на протяжении двух сезонов: сначала его позвали в Toro Rosso, а уже спустя полгода англо-таец получил повышение в Red Bull. Но там он не смог соперничать с Максом Ферстаппеном – и перед сезоном-2021 остался без места в пелотоне.

В этом году 25-летний гонщик выступает в DTM, где после дебютного этапа идет пятым по сумме очков, а также остается в Red Bull официальным запасным пилотом.

«Сейчас я начинаю иначе смотреть на вещи, – объяснил Алекс в интервью пресс-службе Ф1. – Я вижу, что происходит на базе вдали от посторонних глаз, как идет усовершенствование машины, как проходит работа на симуляторе. Это очень полезно.

Разумеется, это не то, чем мне хотелось бы заниматься долгое время. Но познакомиться с этим очень интересно. Я учусь у Макса и Серхио [Переса] работе с машиной. И мне приятно слышать от них позитивные отзывы – да и от других тоже. У меня сейчас другая роль. И понятно, что в ней я стараюсь принести команде максимум пользы».

Он добавил: «В прошлом году мне было сложно психологически. Но в этом все едва ли проще, скорее наоборот. Ты ездишь по трассам но не участвуешь в гонках. Это особенное ощущение.

Ты хочешь быть там, хочешь управлять машиной. Мы все гонщики, потому справляться с таким непросто. Тут весь вопрос в мотивации – нужно стараться изо всех сил, чтобы получить шанс вернуться в следующем сезоне».

Алекс Элбон, Red Bull Racing RB16, 2020 год Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

По мнению Элбона, у него еще есть возможность вернуться в пелотон. Но для этого требуется удача: если сейчас упустить время, ситуация может стать необратимой.

«Возраст позволяет мне это, – объяснил он, оценивая шансы вновь стартовать в Гран При. – Но в Ф1 все меняется очень быстро. Проведя вне гонок больше года, ты неизбежно столкнешься с проблемами при адаптации к машине. Один сезон – это максимальная продолжительность перерыва. Да, у Фернандо [Алонсо] было больше, но ведь это Фернандо.

Машины эволюционируют очень быстро, технологии уходят вперед. Ни одна другая серия и близко не стоит рядом с Ф1. Нельзя просто выступать где-то еще и поддерживать форму. Так что год – это предельно долгий перерыв. Именно поэтому я прикладываю сейчас максимум усилий, оглядываясь вокруг и изучая варианты».

Он продолжил: «Возможностей не так много. В каком-то смысле я завишу от того, насколько здорово выступают остальные. Так уж устроен рынок пилотов Ф1. Мне повезло получить свой шанс, когда Даниэль [Риккардо] ушел [из Red Bull], тогда все пришло в движение. Сейчас ситуация в этом отношении выглядит намного более стабильной. Места есть всего в паре команд. Это не тот случай, когда надо просто сидеть и ждать возможности».

В настоящий момент вакансии еще остаются в Williams и Alfa Romeo, хотя и за них уже начинается борьба. У Элбона есть поддержка тайских спонсоров, также он рассчитывает на помощь со стороны нынешней команды.

«Все в Red Bull очень добры ко мне, – объяснил Алекс. – Я уверен, что если появится возможность, то Хельмут [Марко] и Кристиан [Хорнер] будут рады помочь мне. Конечно, вариант резервного гонщика с работой на симуляторе никуда не денется. Но для меня главным остается возвращение в Ф1».

При этом Элбон все же дал понять, что уже рассматривает продолжение карьеры в других ведущих формульных сериях.

«Пока время еще есть. В Ф1 вы можете определиться даже вплоть до ноября, – сказал он. – Но в других чемпионатах все иначе. В Формуле Е или IndyCar вакансии заканчиваются гораздо раньше.

Надо следить за ситуацией, чтобы контролировать общее положение вещей. Это непростая задача – посмотрим, что получится».

Алекс Элбон, AF Corse Ferrari 488 GT3 Evo, в гонке DTM Фото: Паоло Беллетти