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Формула 1 / Гран При Мексики / Новость

Элбон про аварию: Я не рисковал, просто глупо ошибся

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Элбон про аварию: Я не рисковал, просто глупо ошибся
Автор:
, редактор
26 окт. 2019 г., 07:25

Гонщик Red Bull объяснил свою аварию на второй практике в Мехико, которая привела к серьезным повреждениям машины.

Александр Элбон закончил вторую тренировку Гран При Мексики на исходе первых 15 минут, врезавшись в ограждение. Аварий тайского пилота привела к появлению на трассе красных флагов, а сам он уже не смог в пятницу вернуться на трассу.

«Просто потерял контроль на входе в поворот, – сказал Элбон. – Слишком сильно заехал на бордюр. Честно говоря, надо еще разглядеть, как все было, я пока не очень тщательно смотрел. Я просто не ждал, что такое произойдет, и расплатился за это. Не скажу, что слишком рисковал, просто широко вошел в поворот. Потерял контроль над задней частью машины. Дело точно не в риске, просто глупая ошибка».

Элбон отметил, что машину должны успеть починить к субботним сессиям: «Состояние машины не слишком хорошее, но к завтрашнему дню будем готовы, а это главное. По крайней мере, авария случилась сегодня, а не в субботу».

 

Напарник Элбона Макс Ферстаппен показал на второй практике второе время, уступив Себастьяну Феттелю чуть больше одной десятой. Это не убедило голландца в том, что он сможет побороться с Ferrari в квалификации и гонке, а вот Элбон настроен более оптимистично.

«Наша цель – побороться с Ferrari, – сказал Алекс. – Кажется, машина хороша. Результат Макса показывает, что она работает так же, как два предыдущих года. Мне просто надо поймать свой ритм завтра.

Макс показал, что машина быстра, особенно в гоночном темпе. Мне просто надо поймать ритм на третьей тренировке, а затем работать, отталкиваясь от него, в квалификации. Так что это не конец света, хотя ситуацию я себе усложнил».

Дополнительная информация: Скотт Митчелл

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Мексики
Сессия Вторая тренировка
Пилоты Александр Элбон
Автор Иван Матушкин

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