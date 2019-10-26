Элбон про аварию: Я не рисковал, просто глупо ошибся
Гонщик Red Bull объяснил свою аварию на второй практике в Мехико, которая привела к серьезным повреждениям машины.
Александр Элбон закончил вторую тренировку Гран При Мексики на исходе первых 15 минут, врезавшись в ограждение. Аварий тайского пилота привела к появлению на трассе красных флагов, а сам он уже не смог в пятницу вернуться на трассу.
«Просто потерял контроль на входе в поворот, – сказал Элбон. – Слишком сильно заехал на бордюр. Честно говоря, надо еще разглядеть, как все было, я пока не очень тщательно смотрел. Я просто не ждал, что такое произойдет, и расплатился за это. Не скажу, что слишком рисковал, просто широко вошел в поворот. Потерял контроль над задней частью машины. Дело точно не в риске, просто глупая ошибка».
Элбон отметил, что машину должны успеть починить к субботним сессиям: «Состояние машины не слишком хорошее, но к завтрашнему дню будем готовы, а это главное. По крайней мере, авария случилась сегодня, а не в субботу».
Напарник Элбона Макс Ферстаппен показал на второй практике второе время, уступив Себастьяну Феттелю чуть больше одной десятой. Это не убедило голландца в том, что он сможет побороться с Ferrari в квалификации и гонке, а вот Элбон настроен более оптимистично.
«Наша цель – побороться с Ferrari, – сказал Алекс. – Кажется, машина хороша. Результат Макса показывает, что она работает так же, как два предыдущих года. Мне просто надо поймать свой ритм завтра.
Макс показал, что машина быстра, особенно в гоночном темпе. Мне просто надо поймать ритм на третьей тренировке, а затем работать, отталкиваясь от него, в квалификации. Так что это не конец света, хотя ситуацию я себе усложнил».
Дополнительная информация: Скотт Митчелл
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Мексики
|Сессия
|Вторая тренировка
|Пилоты
|Александр Элбон
|Автор
|Иван Матушкин
Элбон про аварию: Я не рисковал, просто глупо ошибся
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