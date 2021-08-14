Элбон приехал на этап IndyCar поболтать с Грожаном

Алекс Элбон в эти выходные стал одним из гостей 12-го этапа серии IndyCar, который проходит на трассе в Индианаполисе.

Напомним, что после потери места призового пилота команды Red Bull в конце прошлого сезона гонщик остался тест-пилотом «Быков» - плюс при финансовой поддержке австрийского концерна выступает в чемпионате DTM (где занимает сейчас 5-е место). Шансы на возвращение Элбона в число постоянных участников чемпионата мира сейчас расцениваются как невысокие – и, судя по всему, спортсмен подыскивает другие варианты продолжения карьеры.

«Хочу посмотреть, как тут все устроено, – рассказал Элбон пресс-службе американской серии. – IndyCar всегда был мне интересен. Сейчас он явно на подъеме: зрителей все больше, да и в целом показатели растут. Если за эти дни я полюблю здешнюю атмосферу, а потом у меня появится возможность договориться с хорошей командой, а в Формуле 1 мест не будет – шансы на мое появление здесь возрастут».

Среди прочего Элбон побывал в боксах команды Dale Coyne Racing, за которую выступает недавний соперник гонщика – Ромен Грожан (который накануне показал 3-й результат в квалификации и сегодня имеет хорошие шансы во второй раз за американскую карьеру подняться на подиум). Элбон примерился к кокпиту одного из автомобилей команды и поболтал с французским пилотом.

«Глядя на Романа и на то, как у него идут дела, я еще сильнее всем заинтересовался, – признался Элбон. – Хотелось узнать, что он обо всем этом думает. Доволен ли он? Конечно, доволен. У него улыбка с лица не сходит. Как у него прошла адаптация? Складывается впечатление, что ему тут вполне комфортно».

Впрочем, Элбон также считается одним из претендентов на место в команде Формулы Е Nissan e.Dams, которую в конце сезона покинет Оливер Роуленд. Напомним, два года назад этот коллектив уже подписал контракт с Элбоном – однако вскоре после этого пилот получил предложение от команды Toro Rosso дебютировать в Ф1 и выбрал этот вариант.

Одним из конкурентов в борьбе за место в электрическом чемпионате считается Даниил Квят – причем, являясь запасным пилотом команды Alpine в Ф1, он может считаться коллегой сотрудников e.Dams (так как марки Renault и Nissan входят в один автомобильный концерн). Однако в июле источники сообщали, что именно Элбон воспринимается командой как кандидат номер один. Хотя в списке претендентов были трижды побеждавший в гонках Формулы Е Максимилиан Гюнтер и даже экс-чемпион серии Лукас ди Грасси (впрочем, бразильца в последнее время активно «сватают» в команду Venturi на место Нормана Нато).