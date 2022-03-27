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Формула 1 Новости

Элбон потеряет три позиции на старте гонки в Австралии

Пилот Williams неудачно атаковал Лэнса Стролла – и поплатился за это штрафом

Автор:
Соавтор:
Александра Шубина
, редактор
Элбон потеряет три позиции на старте гонки в Австралии
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На последних кругах гонки Формулы 1 в Саудовской Аравии пилот Williams Алекс Элбон активно боролся с Лэнсом Строллом из Aston Martin. Во время одной из атак в первый поворот Элбон «нырнул» на внутреннюю траекторию и, пытаясь совершить обгон за 11-ю позицию, буквально влетел передней правой частью машины в болид соперника.

Полученных повреждений было достаточно, чтобы британо-таец не смог продолжить движение, таким образом досрочно завершив заезд. Строллу же повезло немного больше: да, его развернуло, но он все-таки доехал до конца гонки, пусть и на последнем месте.

Как итог – за данный инцидент Элбона наказали штрафом в три позиции на старте гонки в Австралии. Напомним, что этап Ф1 в Мельбурне состоится с 8 по 10 апреля.

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