Элбон пообещал стать в гонке «занозой для Mercedes»

В Сахире Алекс Элбон квалифицировался четвертым – это повторение его личного рекорда и уже четвертый подобный результат в нынешнем сезоне.

Показав его после серьезной пятничной аварии и замены шасси, гонщик заметил, что рассчитывает, исходя из своей формы по ходу уик-энда, поучаствовать в борьбе Red Bull с Mercedes и помочь Максу Ферстаппену в тактическом плане.

«Говоря откровенно, первая тренировка сложилась весьма успешно, – отметил он на медиа-сессии. – И третья тоже. Так что четвертое место изначально казалось достижимым.

Здорово, что получилось добиться его, машина смотрится очень сильно по ходу всех сессий. В особенности сегодня – она стала еще лучше. И быть четвертым здорово.

Надеюсь, мы сможем стать занозой для тактики Mercedes и посмотреть, что из этого получится».

По словам англо-тайца, замена шасси нисколько не сказалась на его уверенности.

«В квалифицированной команде вроде Red Bull ты и не ожидаешь больших отличий, – объяснил он. – Я вообще ничего не заметил. Дело скорее в настройках, а прежде всего в уверенности. Ты всегда хочешь быстро обрести ее.

И я доволен тем, насколько уверен в машине. Вчера у меня была глупая ошибка, но я знал, что смогу быстро оставить ее позади и сконцентрироваться на сегодняшних задачах».

Элбон в очередной раз уступил в квалификации Ферстаппену, отстав от партнера по команде на шесть десятых секунды.

«У меня продолжаются небольшие срывы машины в самые неподходящие моменты, из-за этого мне приходится ехать чуть медленнее, – пояснил Алекс. – Да и на трассе я провел меньше времени, чем рассчитывал. Так что пришлось наверстывать с новой машиной.

Получилось неплохо. Во втором сегменте все поставили Medium, потому в последний раз [до финала] я ездил на свежем Soft только в самом начале сессии. С того момента прошло уже много времени».