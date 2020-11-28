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Формула 1 / Гран При Бахрейна / Новость

Элбон пообещал стать в гонке «занозой для Mercedes»

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Элбон пообещал стать в гонке «занозой для Mercedes»
Автор:
, Редактор Ф1

Гонщик Red Bull выразил надежду, что поможет своей команде в борьбе с главным соперником

В Сахире Алекс Элбон квалифицировался четвертым – это повторение его личного рекорда и уже четвертый подобный результат в нынешнем сезоне. 

Показав его после серьезной пятничной аварии и замены шасси, гонщик заметил, что рассчитывает, исходя из своей формы по ходу уик-энда, поучаствовать в борьбе Red Bull с Mercedes и помочь Максу Ферстаппену в тактическом плане.  

«Говоря откровенно, первая тренировка сложилась весьма успешно, – отметил он на медиа-сессии. – И третья тоже. Так что четвертое место изначально казалось достижимым. 

Здорово, что получилось добиться его, машина смотрится очень сильно по ходу всех сессий. В особенности сегодня – она стала еще лучше. И быть четвертым здорово. 

Надеюсь, мы сможем стать занозой для тактики Mercedes и посмотреть, что из этого получится».

По словам англо-тайца, замена шасси нисколько не сказалась на его уверенности. 

«В квалифицированной команде вроде Red Bull ты и не ожидаешь больших отличий, – объяснил он. – Я вообще ничего не заметил. Дело скорее в настройках, а прежде всего в уверенности. Ты всегда хочешь быстро обрести ее. 

И я доволен тем, насколько уверен в машине. Вчера у меня была глупая ошибка, но я знал, что смогу быстро оставить ее позади и сконцентрироваться на сегодняшних задачах». 

Элбон в очередной раз уступил в квалификации Ферстаппену, отстав от партнера по команде на шесть десятых секунды. 

«У меня продолжаются небольшие срывы машины в самые неподходящие моменты, из-за этого мне приходится ехать чуть медленнее, – пояснил Алекс. – Да и на трассе я провел меньше времени, чем рассчитывал. Так что пришлось наверстывать с новой машиной. 

Получилось неплохо. Во втором сегменте все поставили Medium, потому в последний раз [до финала] я ездил на свежем Soft только в самом начале сессии. С того момента прошло уже много времени».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бахрейна
Пилоты Александр Элбон
Команды Red Bull Racing
Автор Люк Смит

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