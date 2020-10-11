Элбон получил 2 штрафных балла за снос крыла Квята

Гонка Гран При Айфеля для Даниила Квята во многом была испорчена контактом с Алексом Элбоном на 16-м круге. В борьбе с Red Bull россиянин срезал поворот, но вернулся на трассу. Элбон обгонял его по внутренней траектории, но поехал слишком широко и задним колесом снес Квяту переднее крыло.

В результате, российскому гонщику AlphaTauri пришлось долго добираться до боксов и преждевременно проводить пит-стоп. С пит-лейна Квят выехал в круге от лидеров и более, чем в 30 секундах от ближайшего конкурента. В итоге, россиянин завершил Гран При последним.

За нарушение Элбон получил 5 штрафных секунд по ходу гонки, которые не сказались на его результате из-за схода тайца. Также стюарды выписали Алексу 2 штрафных балла. Теперь на счету Элбона семь таких баллов за последние 12 месяцев. Если их число дойдет до 12, то пилот будет дисквалифицирован на одну гонку.