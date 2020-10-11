Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Бельгии
28 авг.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
11 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
19 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
32 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
46 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
53 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
60 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Гран При Айфеля / Новость

Элбон получил 2 штрафных балла за снос крыла Квята

Поделились
Комментарии
Элбон получил 2 штрафных балла за снос крыла Квята
Автор:
, редактор

Бывшего напарника Квята наказали за удар машины россиянина

Гонка Гран При Айфеля для Даниила Квята во многом была испорчена контактом с Алексом Элбоном на 16-м круге. В борьбе с Red Bull россиянин срезал поворот, но вернулся на трассу. Элбон обгонял его по внутренней траектории, но поехал слишком широко и задним колесом снес Квяту переднее крыло. 

В результате, российскому гонщику AlphaTauri пришлось долго добираться до боксов и преждевременно проводить пит-стоп. С пит-лейна Квят выехал в круге от лидеров и более, чем в 30 секундах от ближайшего конкурента. В итоге, россиянин завершил Гран При последним. 

За нарушение Элбон получил 5 штрафных секунд по ходу гонки, которые не сказались на его результате из-за схода тайца. Также стюарды выписали Алексу 2 штрафных балла. Теперь на счету Элбона семь таких баллов за последние 12 месяцев. Если их число дойдет до 12, то пилот будет дисквалифицирован на одну гонку.

Читайте также:

Хэмилтон объяснил, почему был уверен в победе над Боттасом

Предыдущая новость

Хэмилтон объяснил, почему был уверен в победе над Боттасом

Следующая новость

Williams взлетел, а Росси упал – фото главных аварий уик-энда

Williams взлетел, а Росси упал – фото главных аварий уик-энда
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Айфеля
Пилоты Даниил Квят , Александр Элбон
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое Сегодня

Квят: Элбон просто потерялся в пространстве
Формула 1 Формула 1 / Новости

Квят: Элбон просто потерялся в пространстве

FIA упростила Мазепину попадание в Формулу 1
Формула 1 Формула 1 / Новость

FIA упростила Мазепину попадание в Формулу 1

Элбон получил 2 штрафных балла за снос крыла Квята
Формула 1 Формула 1 / Новость

Элбон получил 2 штрафных балла за снос крыла Квята

Гран При Айфеля: пять быстрых выводов
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Гран При Айфеля: пять быстрых выводов

Риккардо рассказал, какое тату сделает начальнику
Формула 1 Формула 1 / Новость

Риккардо рассказал, какое тату сделает начальнику

Боттас списал потерю лидерства на морось в первом повороте
Формула 1 Формула 1 / Новость

Боттас списал потерю лидерства на морось в первом повороте

«60 кругов страдания». Сайнс остался недоволен пятым местом
Формула 1 Формула 1 / Новость

«60 кругов страдания». Сайнс остался недоволен пятым местом

Глава Mercedes ответил на претензии Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Глава Mercedes ответил на претензии Хэмилтона

Самое важное:

«60 кругов страдания». Сайнс остался недоволен пятым местом
Формула 1 Формула 1 / Новость

«60 кругов страдания». Сайнс остался недоволен пятым местом

Боттас списал потерю лидерства на морось в первом повороте
Формула 1 Формула 1 / Новость

Боттас списал потерю лидерства на морось в первом повороте

Williams взлетел, а Росси упал – фото главных аварий уик-энда
Формула 1 Формула 1 / Галерея

Williams взлетел, а Росси упал – фото главных аварий уик-энда

Элбон получил 2 штрафных балла за снос крыла Квята
Формула 1 Формула 1 / Новость

Элбон получил 2 штрафных балла за снос крыла Квята

Самое читаемое

1
Формула 1

Квят: Элбон просто потерялся в пространстве

2
Формула 1

FIA упростила Мазепину попадание в Формулу 1

3
Формула 1

Элбон получил 2 штрафных балла за снос крыла Квята

4
Формула 1

Гран При Айфеля: пять быстрых выводов

5
Формула 1

Риккардо рассказал, какое тату сделает начальнику

Самое важное:

«60 кругов страдания». Сайнс остался недоволен пятым местом
Формула 1

«60 кругов страдания». Сайнс остался недоволен пятым местом

Боттас списал потерю лидерства на морось в первом повороте
Формула 1

Боттас списал потерю лидерства на морось в первом повороте

Williams взлетел, а Росси упал – фото главных аварий уик-энда
Формула 1

Williams взлетел, а Росси упал – фото главных аварий уик-энда

Элбон получил 2 штрафных балла за снос крыла Квята
Формула 1

Элбон получил 2 штрафных балла за снос крыла Квята

Хэмилтон объяснил, почему был уверен в победе над Боттасом
Формула 1

Хэмилтон объяснил, почему был уверен в победе над Боттасом

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.