Элбон показал раскраску шлема для сезона-2020
Red Bull опубликовала в социальных сетях изображения своего нового шлема своего гонщика
Алекс Элбон пришел в Формулу 1 в 2019 году и после половины сезона в Toro Rosso был переведен в Red Bull на место не оправдавшего надежд Пьера Гасли. Самой яркой гонкой для пилота стал Гран При Бразилии, где он занимал второе место за полкруга до финиша. Однако слишком агрессивная атака со стороны Льюиса Хэмилтона привела к столкновению и развороту машины Алекса.
Гонщик закончил чемпионат на восьмом месте в личном зачете – и продолжит выступать за Red Bull в 2020-м. Поздно вечером в понедельник команда опубликовала в инстаграме снимки шлема Элбона для предстоящего сезона. По сравнению с прежней, в этот раз раскраска дополнена цветами национального флага Таиланда – красным, белым и синим.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Александр Элбон
|Команды
|Red Bull Racing В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский
Элбон показал раскраску шлема для сезона-2020
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