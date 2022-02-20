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Формула 1 Новости

Элбон показал новый шлем: он с логотипом Red Bull

По цветам шлем практически не отличается от оттенков, использованных в ливрее нового автомобиля Williams FW44

Элбон показал новый шлем: он с логотипом Red Bull
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Пилот команды Williams Алекс Элбон показал шлем, в котором гонщик проведет грядущий сезон Формулы 1. Он выполнен в том же цвете, что и дизайн самой машины FW44, с вкраплениями белых оттенков. Несмотря на переход в другой коллектив, на шлеме присутствуют логотипы Red Bull.

 

Вплоть до конца 2021 года Элбон состоял в системе Red Bull: сначала британо-таец в течение двух лет выступал за старшую команду «Быков», а затем, в прошлом сезоне, представлял компанию в DTM, параллельно совмещая гонки с ролью резервиста коллектива в Ф1. Чтобы Алекс мог выступать за другую команду, да еще и с моторами Mercedes, Red Bull пришлось отпустить пилота, но с сохранением отношений – именно с этим аспектом связывают сохранение логотипов фирмы на новом шлеме Алекса; по другим предположениям, тайское подразделение Red Bull стало одним из его спонсоров.

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