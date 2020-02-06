Элбон подготовил план против Ферстаппена

В прошлом сезоне Алекс Элбон дебютировал в Формуле 1, а уже в августе перешел из Toro Rosso в Red Bull. Таец смог заслужить место в команде на 2020 год, однако по скорости явно уступал своему напарнику Максу Ферстаппену. В новом сезоне он рассчитывает это исправить.

«Конечно, я хочу быть впереди, – сказал Элбон Sky Sports. – Мне ясно, что надо работать над собой, я еще не показал свой максимум. Есть области, в которых я хочу прибавить.

Имея один сезон опыта я знаю, чего ожидать, уже видел разные сценарии. А имея в команде Макса, я могу учиться. Вопрос не в скорости, но я могу смотреть его данные в том, в чем он особенно хорош. А потом уже моя задача – работать так хорошо, чтобы отыграть отставание, и однажды обогнать его».

Несмотря на всего один сезон в Ф1, Элбон признался, что уже осенью не чувствовал себя дебютантом: «Мне приходилось напоминать себе, что я еще новичок. Потому что после летнего перерыва я так себя не чувствовал. Конечно, ожидания в Red Bull были выше. Думаю, первым сезоном я могу быть доволен».