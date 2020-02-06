Элбон подготовил план против Ферстаппена

Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австралии
Билеты
12 мар.
-
15 мар.
Следующее событие через
34 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
19 мар.
-
22 мар.
Следующее событие через
41 день
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Вьетнама
Билеты
02 апр.
-
05 апр.
Следующее событие через
55 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Китая
Билеты
16 апр.
-
19 апр.
Следующее событие через
69 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Нидерландов
Билеты
30 апр.
-
03 мая
Следующее событие через
83 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
Билеты
07 мая
-
10 мая
Следующее событие через
90 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Монако
Билеты
21 мая
-
24 мая
Следующее событие через
104 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Азербайджана
Билеты
04 июн.
-
07 июн.
Следующее событие через
118 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Канады
Билеты
11 июн.
-
14 июн.
Следующее событие через
125 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Франции
Билеты
25 июн.
-
28 июн.
Следующее событие через
139 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Австрии
Билеты
02 июл.
-
05 июл.
Следующее событие через
146 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Великобритании
Билеты
16 июл.
-
19 июл.
Следующее событие через
160 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Венгрии
Билеты
30 июл.
-
02 авг.
Следующее событие через
174 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
27 авг.
-
30 авг.
Следующее событие через
202 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
Билеты
03 сент.
-
06 сент.
Следующее событие через
209 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Следующее событие через
223 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
24 сент.
-
27 сент.
Следующее событие через
230 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Следующее событие через
244 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
22 окт.
-
25 окт.
Следующее событие через
258 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
Билеты
29 окт.
-
01 нояб.
Следующее событие через
265 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
12 нояб.
-
15 нояб.
Следующее событие через
279 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
26 нояб.
-
29 нояб.
Следующее событие через
293 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Новость

Элбон подготовил план против Ферстаппена

Поделились
Комментарии
Элбон подготовил план против Ферстаппена
Автор:
, редактор
6 февр. 2020 г., 10:24

Прошлогодний дебютант Red Bull рассчитывает опередить своего звездного напарника.

В прошлом сезоне Алекс Элбон дебютировал в Формуле 1, а уже в августе перешел из Toro Rosso в Red Bull. Таец смог заслужить место в команде на 2020 год, однако по скорости явно уступал своему напарнику Максу Ферстаппену. В новом сезоне он рассчитывает это исправить.

«Конечно, я хочу быть впереди, – сказал Элбон Sky Sports. – Мне ясно, что надо работать над собой, я еще не показал свой максимум. Есть области, в которых я хочу прибавить.

Имея один сезон опыта я знаю, чего ожидать, уже видел разные сценарии. А имея в команде Макса, я могу учиться. Вопрос не в скорости, но я могу смотреть его данные в том, в чем он особенно хорош. А потом уже моя задача – работать так хорошо, чтобы отыграть отставание, и однажды обогнать его». 

Несмотря на всего один сезон в Ф1, Элбон признался, что уже осенью не чувствовал себя дебютантом: «Мне приходилось напоминать себе, что я еще новичок. Потому что после летнего перерыва я так себя не чувствовал. Конечно, ожидания в Red Bull были выше. Думаю, первым сезоном я могу быть доволен».

Читайте также:

Следующая новость
Джовинацци встретился с Папой Римским

Предыдущая новость

Джовинацци встретился с Папой Римским
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Макс Ферстаппен В Магазин , Александр Элбон
Команды Red Bull Racing В Магазин
Автор Иван Матушкин

База данных

Гран При Австралии

Гран При Австралии

12 мар. - 15 мар.
Свежие результаты Турнирная таблица

Самое читаемое

1
Формула 1

Хорнер: Mercedes трудно оправдать зарплату Хэмилтона

2
Формула 1

Ф1 попытается перенести Гран При Китая, чтобы не отменять его

3
Формула 1

Марко поставил Элбону цель на 2020 год

4
MotoGP

Что делает Марка Маркеса непобедимым?

5
Формула 1

Элбон подготовил план против Ферстаппена

22мин

Последние видео

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari 05:25
Формула 1

Технический обзор сезона-2019: Mercedes vs Ferrari

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится 10:12
Формула 1

Формула 1 в 2021 году: что (и почему) изменится

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе 08:54
Формула 1

Шоу-заезды Red Bull в Лос-Анджелесе

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии 03:26
Формула 1

Как Mercedes доработал машину к Гран При Японии

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой 47:46
Формула 1

Шоу Motor.HOME – последний выпуск перед летней паузой

Самое важное:

Элбон подготовил план против Ферстаппена
F1

Элбон подготовил план против Ферстаппена

Джовинацци встретился с Папой Римским
F1

Джовинацци встретился с Папой Римским

Williams запустила мотор новой машины FW43
F1

Williams запустила мотор новой машины FW43

Хорнер: Mercedes трудно оправдать зарплату Хэмилтона
F1

Хорнер: Mercedes трудно оправдать зарплату Хэмилтона

Ф1 попытается перенести Гран При Китая, чтобы не отменять его
F1

Ф1 попытается перенести Гран При Китая, чтобы не отменять его

Расписание

Формула 1
  • Формула 1
  • WEC
Билеты
Партнер проекта
12 мар.
Билеты
19 мар.
Билеты
2 апр.
Билеты
16 апр.
Билеты
30 апр.
Билеты
7 мая
Билеты
Перейти к полному расписанию
Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.