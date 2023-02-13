Элбон поделился впечатлением от FW45 после первых километров

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В понедельник команда из Гроу начала работу со своей машиной 2023 года на трассе в Сильверстоуне. Британцы совместили предусмотренные правилами Ф1 съемочный день и «выставочное мероприятие», что позволило им преодолеть в общей сложности 115 км.

Первым за руль FW45 сел Алекс Элбон, который после завершения своей короткой смены поделился впечатлениями от новинки.

«Конечно же, я очень доволен, – цитирует англо-тайского гонщика пресс-служба. – Есть ощущение, что мы разобрались с некоторыми [прошлогодними] проблемами.

Тебя всегда одолевают сомнения, пока не начнешь работу с реальной машиной. Я бы не хотел пока говорить слишком много – возможно, все не настолько здорово, как мне сейчас кажется, – но команда явно продвинулась в верном направлении.

Это важнее всего. У нас есть хороший базис, от которого можно будет отталкиваться [на предсезонных тестах] в Бахрейне».

На испытании новинки присутствовал и посол команды Дженсон Баттон.

«Это прекрасный день, – сказал чемпион Ф1 2009 года. – Я принимал участие в работе над множеством машин и всякий раз не мог дождаться момента, когда, наконец, можно будет выехать на трассу.

Алекс провел пробный круг, чтобы убедиться в правильной работе всех систем.

Такие дни, как сегодня, каждый раз переполняют вас эмоциями».

После Элбона к знакомству с FW45 приступил американский дебютант Ф1 Логан Сарджент.

Алекс Элбон, Williams FW45 1 / 3 Фотограф: Williams F1 Алекс Элбон, Williams FW45 2 / 3 Фотограф: Williams F1 Алекс Элбон, Williams FW45 3 / 3 Фотограф: Williams F1