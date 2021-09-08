Элбон перешел в Williams. Но остался ли частью Red Bull?

Переход Алекса Элбона в Williams с 2022 года неизбежно вызвал вопрос: остался ли таец в системе Red Bull? Вопрос этот не праздный и вызван, в первую очередь, словами босса Mercedes Тото Вольфа.

«Сложновато посадить пилота, который на сто процентов принадлежит Red Bull, за руль машины с мотором Mercedes. Так что, мы в целом будем рады поработать с Алексом – при условии, что Red Bull освободит его от действующего контракта», – заявил Вольф всего за три дня до объявления о переходе Элбона.

Алекс был в системе Red Bull с самого появления в Ф1 и в этом сезоне выполняет в команде роль тестера и резервиста. Позиция Вольфа вполне понятна: Mercedes и Williams тесно сотрудничают в технической части. Команда из Гроува получает от немцев силовые установки, коробки передач и ряд других деталей. Раскрывать технические секреты пилоту, который работает на прямых конкурентов как минимум глупо.

Но как тогда Red Bull удалось пристроить Элбона в Williams? Если посмотреть реакцию австрийской команды и ее официальных лиц, то нигде ни слова не говорится о том, остался Алекс частью коллектива или нет.

«Red Bull рад подтвердить, что наш тестовый и резервный пилот Алекс Элбон будет выступать за Williams в сезоне-2022. [...] Несмотря на то, что все места в наших командах на следующий сезон были заняты, команда работала, чтобы найти Алексу место на 2022 год для его дальнейшего развития», – так прокомментировал переход Элбона официальный сайт Red Bull.

А это уже Кристиан Хорнер: «Мы высоко ценим Алекса, и поскольку наш состав на 2022 год был утвержден, нашей целью было найти ему место в другой команде, чтобы он набрался опыта, и мы рады, что сделали это с Williams. Алекс был очень ценным активом в своей роли тестового и резервного пилота, каждый уик-энд помогал переносить результаты работы на симуляторе на трассу, но для его карьеры было важно не пропускать еще один сезон.

Теперь мы рады, что у него есть место, и будем внимательно следить за его прогрессом».

То есть следить Red Bull за Алексом будет, но о том, что он остается в программе, ни слова не говорится. Mercedes, например, все эти годы не скрывала своей связи с Джорджем Расселлом. Так почему с Элбоном в Милтон-Кинс поступают иначе? Ответ очевиден: Алекс перестал быть частью программы подготовки пилотов Red Bull.

Эту мысль уже официально подтвердил представитель австрийской команды. А обозреватель официального сайта Ф1 Лоуренс Баретто добавил подробностей. По его данным, глава Williams Йост Капито воспользовался давними связями с Red Bull и Тото Вольфом, чтобы убедить обе стороны пойти на уступки. В итоге, «быки» освободили Элбона от контракта, а Вольф дал добро на его найм.

Правда, неформальные связи у Элбона и Red Bull остались. По данным того же Баретто, стороны не исключают сотрудничества в дальнейшем, но сейчас их связь никак не закреплена документально. А значит и претензий у Вольфа нет. А в чьем лагере Алекс закрепится – покажет время.

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