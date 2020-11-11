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Элбон отказался от возвращения в AlphaTauri

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Элбон отказался от возвращения в AlphaTauri
Автор:
, редактор

Алекс не согласен не понижение

Место Алекса Элбон в Red Bull на следующий год находится под угрозой. За полтора года в команде таец всего раз добрался до подиума и занимает лишь девятое место в чемпионате, почти на 100 очков отставая от напарника.

По некоторым слухам, Элбона могли бы вернуть в AlphaTauri, если бы главный кандидат на место Даниила Квята Юки Цунода не получил суперлицензию. Однако сам Элбон на такой переход не согласен.

«Нет, я бы не согласился вернуться в AlphaTauri, – ответил Элбон журналистам из Tercer Equipo. – Каждый пилот мечтает выступать за команду высокого уровня и для меня это Red Bull. Я мечтаю остаться здесь».

По слухам, Элбона могут заменить на Серхио Переса или Нико Хюлькенберга. Но сам гонщик уверяет, что на него эти рассуждения не влияют: «Разговоры и слухи будут всегда, но моей работы на трассе они не изменят. 

Я знаю, что если сосредоточусь на достижении хороших результатов, то разговоров станет меньше. Я знаю, что надо делать, и это самое важное».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Александр Элбон
Команды AlphaTauri
Автор Иван Матушкин

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